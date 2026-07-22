VIDEO Oluja poharala Skoplje, sve kida. Ozlijeđeno 15 ljudi: 'Ne možemo zaustaviti prirodu'

Čak 15 ozlijeđenih osoba, 35 oštećenih krovova, gotovo 200 srušenih stabala, više od 100 oštećenih vozila, pet požara... To je bilanca strašnog nevremena koje je u utorak pogodilo Sjevernu Makedoniju.

Puhao je olujni vjetar koji je lakoćom čupao stabla, padala je jaka kiša..

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- Policijski službenici prisutni su na terenu i postupaju po svim dojavama vezanim uz posljedice oluje, u koordinaciji s drugim nadležnim institucijama, - poručuju u srijedu ujutro iz policije.

U oluji je najgore prošlo Skoplje.

- Ne možemo zaustaviti prirodu, ali smo reagirali brzo, organizirano, pravovremeno i odgovorno - poručio je gradonačelnik Skoplja Orce Gjorgjievski.

Dvije su osobe teže ozlijeđene u nevremenu u Skoplju. Jedna žena ima ozljede glave i na odjelu je neurokirurgije, druga je slomila ruku...