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NEVRIJEME U SJ. MAKEDONIJI

VIDEO Oluja poharala Skoplje, sve kida. Ozlijeđeno 15 ljudi: 'Ne možemo zaustaviti prirodu'

Piše 24sata,
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VIDEO Oluja poharala Skoplje, sve kida. Ozlijeđeno 15 ljudi: 'Ne možemo zaustaviti prirodu'
Foto: X (Twitter)
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"Ne možemo zaustaviti prirodu, ali smo reagirali brzo, organizirano, pravovremeno i odgovorno", poručio je gradonačelnik Skoplja Orce Gjorgjievski.

Čak 15 ozlijeđenih osoba, 35 oštećenih krovova, gotovo 200 srušenih stabala, više od 100 oštećenih vozila, pet požara... To je bilanca strašnog nevremena koje je u utorak pogodilo Sjevernu Makedoniju.

Puhao je olujni vjetar koji je lakoćom čupao stabla, padala je jaka kiša..

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- Policijski službenici prisutni su na terenu i postupaju po svim dojavama vezanim uz posljedice oluje, u koordinaciji s drugim nadležnim institucijama, - poručuju u srijedu ujutro iz policije. 

U oluji je najgore prošlo Skoplje.

- Ne možemo zaustaviti prirodu, ali smo reagirali brzo, organizirano, pravovremeno i odgovorno - poručio je gradonačelnik Skoplja Orce Gjorgjievski.

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Dvije su osobe teže ozlijeđene u nevremenu u Skoplju.  Jedna žena ima ozljede glave i na odjelu je neurokirurgije, druga je slomila ruku...

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