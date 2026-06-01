Sunić: Ne očekujem uskoro primirje na Bliskom istoku

Vanjskopolitički komentator Tomislav Sunić ocijenio je u Studiju 4 kako je primirje na Bliskom istoku i dalje vrlo neizvjesno te da ne isključuje daljnju eskalaciju sukoba između Irana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država.

- Američki angažman na Bliskom istoku, a pogotovo sada protiv Irana, dobrim je dijelom ovisan o izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu. Izrael je bio inicijator bombardiranja Irana i Libanona i tu politiku slijedi desetljećima. Odluke glede ovog navodnog primirja vrlo su labave naravi i ne isključujem daljnju eskalaciju konflikta, rekao je Sunić.

Govoreći o američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, Sunić je ustvrdio da je zbog politike prema Iranu i Izraelu izgubio dio potpore među svojim pristašama.

- Izgubio je puno svojih prijatelja i povjerenika na desnoj strani, a ljevica ga ionako neprestano kritizira zbog jednostrane intervencije u Iranu i podložnosti Izraelu i premijeru Netanyahuu, rekao je.

Dodao je kako je Netanyahu u svakodnevnom kontaktu s Trumpom, zbog čega se, kako kaže, postavlja pitanje tko je glavni akter i arhitekt aktualnih događaja na Bliskom istoku.

Sunić smatra da se sukob na Bliskom istoku sve više odražava na političke i društvene odnose u Sjedinjenim Državama, posebno u New Yorku.

Osvrnuo se na gradonačelnika New Yorka Mamdanija, koji nije sudjelovao na manifestaciji "Dan za Izrael", istaknuvši kako se u tom gradu sve više vide društvene i političke podjele.

- New York se demografski potpuno promijenio u posljednjih 60 godina. Imate oko milijun i pol ljudi židovskog podrijetla, ali i oko milijun i pol muslimana. Taj raskol i fragmentiranje društva tamo se vidi više nego bilo gdje drugdje u Americi, rekao je.

Dodao je kako je izraelski lobi i dalje vrlo snažan u američkoj politici te da se kritike izraelske politike različito doživljavaju ovisno o političkom predznaku onih koji ih iznose.

Divljanje u Parizu

Komentirajući nerede nakon slavlja navijača Paris Saint-Germaina u Parizu, Sunić je ocijenio da su oni pokazatelj problema multikulturalnih društava.

- Paralelna društva ili multikulturalna društva ne funkcioniraju, vrlo su labilna i vrlo slaba. Čim su države homogenije, one bolje funkcioniraju, rekao je.

Ustvrdio je da su Pariz i drugi veliki europski gradovi postali manje sigurni nego prije te da Hrvatska i dalje slovi kao sigurna zemlja zbog svoje etničke homogenosti.

- Slaviti sportski uspjeh tako da zapalite pola grada u kojem živite nije slavlje, zaključio je Sunić.