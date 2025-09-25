Supertajfun poharao Hong Kong, više od 100 ozlijeđenih

Zračne luke, škole, tvrtke i prometne usluge u Hong Kongu bile su zatvorene dan i pol uslijed naleta Ragase koja je ranije nanijela ogromnu štetu na Filipinima i Tajvanu gdje je službeno potvrđeno 14 smrtnih slučajeva.

Najsnažniji ovogodišnji tropski ciklon na svijetu potom je pogodio jug Kine, grad Yangjiang i Hong Kong gdje je ozlijeđeno više od sto ljudi. Ogromni valovi u srijedu su se stuštili na područje istočne i južne obale Hong Konga, a poplave su potopile ceste i stambene objekte.

Vlasti Hong Konga su objavile da hitno popravljaju urušene ceste pokušavajući ukloniti skoro dvije tisuće srušenih stabala i riješiti nešto manje od čak 100 slučajeva poplava. Supertajfun Ragasa se uspoređuje s tajfunom Hato iz 2017. i tajfunom Mangkhut iz 2018. godine, a oba spomenuta tajfuna prouzročila su štetu od više milijardi dolara.