'Suprotstavio se EU', 'Ukrajinu je kritizirao i prije': Milanović postao 'zvijezda' ruskih medija

Ne podržavam tu ideju zato što ne podržavam upetljavanje Hrvatske u ovaj rat više nego što treba. Korektni smo, solidarni i to je to. Dalje od toga ne. Kao vrhovni zapovjednik neću to odobriti. Nisam čuo za prijedlog, ali unaprijed kažem to mi se ne sviđa, to je dovođenje rata u Hrvatsku, rekao je jučer predsjednik Zoran Milanović nakon što su se pojavile vijesti kako bi i Hrvatska mogla biti jedna od država domaćina za obuku ukrajinskih vojnika.

I zbog tih izjava Milanović je, barem na kratko, postao prava zvijezda ruskih medija. Gotovo pa nema portala u najvećoj državi svijeta koji nije izvijestio o njegovoj odluci.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Unaprijed kažem nemojmo ići u to, a za sve što mislimo donirati – na to nemam utjecaja. To su materijalna sredstva, to određuje Vlada. To podržavam samo ako ćemo vrlo jasno dobiti zamjenska sredstva. Ne mogu podržati lišavanje krvotoka hrvatske obrane. Hrvatska obrana je na prvom mjestu, onda dugo ništa, onda NATO i onda ostali, prenose ruski mediji Milanovića.

Sjevernoatlantski savez zapravo je izravni sudionik sukoba u Ukrajini. Rekao je to u utorak, 18. listopada, hrvatski predsjednik Zoran Milanović, piše portal Iz.ru

Isti portal podsjeća kako ovo nije prvi put da Milanović ide 'protiv' Ukrajine. Navode kako je nakon izjave da Ukrajini nije mjesto u NATO-u uvršten je u bazu podataka na ekstremističkoj stranici Mirotvorac, koja objavljuje osobne podatke samozvanih neprijatelja Ukrajine.

Iako mu mjesecima prije toga nisu posvetili ni slova, portal Iz.ru objavio je potom još jedan članak o Milanoviću u kojem pišu o njegovoj odluci da se suprotstavi Zapadu i EU.

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović nije podržao inicijativu za obuku ukrajinskog vojnog osoblja, piše u svojem članku Radio Sputnik. Dodaju kako je Mađarska jedina druga zemlja koja je odbila ideju EU-a te da isto planira i Austrija.

O Milanovićevoj odluci raspisali su se i iz RIA Novosti. Novu odluku podržavaju, ali pišu i kako "je ranije priznao da je država u neprijateljskim odnosima s Rusijom te izrazio zabrinutost zbog razvoja situacije u Ukrajini. U kontekstu ruske specijalne operacije zaštite Donbasa koja je započela 24. veljače, službeni Zagreb preko Ministarstva vanjskih poslova je dao nekoliko oštrih antiruskih izjava, podržao sve sankcije EU protiv Rusije, Kijevu poslao oružje i materijalnu pomoć te protjerao ruske diplomate"

Predsjednik Hrvatske kritizirao je ideju o obuci ukrajinske vojske u toj zemlji, pišu u svojem tekstu ruski portal Mk.ru.

Dva članka Milanoviću, o kojem su zadnji put pisali prije par mjeseci, posvetili su i u jednom od najčitanijih ruskih medija. Tass u prvom članku kaže da je Milanović de facto rekao da NATO ratuje u Ukrajini, u drugom pišu pozitivno o odluci da se ne dopusti dolazak ukrajinskim trupama. Izdvajaju njegovu izjavu da je obrana Hrvatske prioritet broj jedan.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Hrvatski predsjednik Milanović nije podržao ideju o obuci Oružanih snaga Ukrajine na teritoriju njegove zemlje, stoji u naslovu portala Gazeta.ru.

Hrvatska se usprotivila obuci ukrajinske vojske u toj zemlji, javljaju u naslovu iz ruske Lente.

- Ja kao vrhovni zapovjednik to ne odobravam - ponavlja Lenta izjavu Milanovića.

