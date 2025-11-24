Obavijesti

Hoće li brak puknuti?

Supruga JD-a Vancea bez prstena, cure priče o razvodu: Glasnogovornik otkrio istinu...

Foto: Jonathan Ernst

Usha Vance bez vjenčanog prstena! Glasine o razvodu potresle javnost, ali glasnogovornik smiruje situaciju. Jesu li prljavi tanjuri krivi za skandal?

Glasnogovornik Ushe Vance, supruge potpredsjednika SAD-a JD-a Vancea, u rijetkoj je izjavi demantirao špekulacije o njihovom razvodu koje su posljednjih dana potresle javnost. Sumnje u moguće probleme u braku Ushe i JD-a počele su se širiti nakon što je Usha tijekom posjete vojnim prostorima Camp Lejeune u Jacksonvilleu, Sjeverna Karolina, 19. studenoga, javno viđena bez vjenčanog prstena.

Obučena u bordo haljinu s rolkom i usklađene cipele na petu, Usha je zajedno s prvom damom Melanijom Trump sudjelovala u ovom službenom posjetu, no izostanak prstena izazvao je brojne komentare i nagađanja.

U.S. first lady Trump and second lady Vance travel to North Carolina
Foto: Kevin Lamarque

Međutim, glasnogovornik je za magazin People objasnio kako je razlog jednostavan – Usha je, majka troje male djece, koja često obavlja kućanske poslove i ponekad jednostavno zaboravi staviti prsten.

- Usha je majka troje male djece, koja pere puno posuđa, kupka djecu i ponekad zaboravi prsten - rekao je glasnogovornik.

Usha (39) i JD (41) vjenčali su se 2014. godine, nakon što su se upoznali na Pravnom fakultetu Yale.

U.S. first lady Trump and second lady Vance visit North Carolina
Foto: Kevin Lamarque

Glasine o mogućem razlazu dodatno su podgrijane nakon što je prošlog mjeseca na događaju organizacije Turning Point USA potpredsjednik Vance zagrlio Eriku Kirk, udovicu preminulog desničarskog aktivista Charlieja Kirka. Njihov zagrljaj brzo je postao viralan na društvenim mrežama, što je izazvalo dodatne spekulacije.

Erika Kirk, koja je u rujnu izgubila supruga, tijekom govora je izjavila: „Nitko nikada neće zamijeniti mog muža. Ali vidim neke sličnosti između svog muža i JD-a – potpredsjednika JD-a Vancea. Zaista vidim.“

Također je pohvalila Ushu za podršku koju joj je pružila na Charliejevom posljednjem ispraćaju. 

U.S. first lady Trump and second lady Vance travel to North Carolina
Foto: Kevin Lamarque

- Rekla mi je: ‘Proći ćeš kroz ovih 15 minuta i sljedećih 15 minuta poslije toga.’ Usha, mislim da tada nisi shvatila, ali te riječi su bile upravo ono što mi je trebalo -ispričala je Erika.

JD Vance izazvao je kontroverze i u listopadu kada je izjavio kako se nada da će se Usha, koja je odgojena u hinduističkoj obitelji, jednog dana preobratiti na njegov katolički vjeru.

U.S. first lady Trump and second lady Vance visit North Carolina
Foto: Kevin Lamarque

