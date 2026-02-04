Obavijesti

News

NASTAVAK SUĐENJA

Supruga poginulog Gorana: 'Banožić mi nije nikada izrazio sućut, ovo suđenje mi je teško..'

Piše Danijela Mikola, Luka Safundžić,
Supruga poginulog Gorana: 'Banožić mi nije nikada izrazio sućut, ovo suđenje mi je teško..'
U Vinkovcima nastavljeno suđenje Mariju Banožiću

Banožićeva odvjetnica pitala je o podnošenju zahtjeva osiguravajućoj kući okrivljenog Banožića. Žena je odgovorila da je to sve radio odvjetnik.

U Vinkovcima je nastavljeno suđenje bivšem ministru Mariju Banožiću. On je 11. studenog 2023. skrivio prometnu nesreću u kojoj je  na vinkovačkoj obilaznici u kojoj je poginuo Goran Šarić

Prva je svjedočila Mirjana Šarić, supruga poginulog Gorana. Sutkinja ju je upitala da li ima što nadodati svom ranijem iskazu.

- Ovo suđenje mi je jako teško. Okrivljeni nam nikada nije iskazao sućut, ponudio pomoć niti nadoknadio štetu - rekla je Mirjana i dodala da stoji kod svog ranijeg iskaza iz istrage.

U Vinkovcima nastavljeno suđenje Mariju Banožiću
U Vinkovcima nastavljeno suđenje Mariju Banožiću

Banožićeva odvjetnica pitala je svjedokinju o podnošenju zahtjeva osiguravajućoj kući okrivljenog Banožića. Žena je odgovorila da je to sve radio odvjetnik.. 

- Dobili smo neku uvjetnu odštetu - rekla je. Banožićeva odvjetnica inzistirala je na tome koliki joj je novac isplaćen, što žena nije znala.

Odvjetnik koji zastupa obitelj protivio se pitanjima vezanima za tu odštetu. Banožićeva odvjetnica istaknula je kako svjedokinja mora govoriti istinu.

Odvjetnica je rekla da je okrivljenik nije obeštetio, a isplatilo ju je njegovo osiguravajuće društvo. Uz to zamolila je da svjedokinja kaže o kojem je iznosu riječ.

U Vinkovcima nastavljeno suđenje Mariju Banožiću
U Vinkovcima nastavljeno suđenje Mariju Banožiću

Žena poginulog ponovila je da ne zna o kojem se iznosu radi. Vržina je nakon toga pitala i je li dobila poruku Banožićeve supruge. Odvjetnik obitelji se usprotivio pitanju a Mirjana je rekla da ne zna je li poruku dobila jer je tada dobila puno poruka, mobitel nije bilo kod nje.

Treba dodati da su se na današnjem suđenju pojavila i nova dva svjedoka, supružnici Biljana i Mario Skokić.

