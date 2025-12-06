Supruga ubojice iz Međimurja izvan je životne opasnosti! Nju je ranio, a sestru joj je ubio...

Nevjenčana supruga Josipa Oršuša koju je ranio, a njenu sestru ubio, probudila se i van je životne opasnosti. Iz bolnice su za RTL Danas u subotu potvrdili dobre vijesti. "Do jučer je bila na aparatu za disanje, a danas diše samostalno. Van je životne opasnosti zahvaljujući njezinoj životnoj dobi", dodaju iz bolnice.

Podsjećamo, Josip Oršuš, za kojim je policija tragala nakon ubojstva i ranjavanja u naselju Sitnice na sjeveru Hrvatske, uhićen je u Sloveniji u subotu, objavila je tamošnja policija.

- Čeka se europski uhidbeni nalog da se on realizira, da se on preda nama. Oni moraju napraviti neke svoje radnje, vjerojatno će ga tužiti jer je s oružjem pronađen. Oni moraju svoju proceduru s njim proći. Nakon toga on ide s nama. Mi ćemo provesti njegovo ispitivanje, nakon toga ćemo ga predati pritvorskom nadzorniku. Oružje koje je pronađeno za njega će se utvrditi je li to u daljnjem tijeku istrage. Vjerojatno ćemo se dogovoriti da ga na granici preuzmemo ali to je stvar dogovora, mogu ga i oni dovesti do nas, to je sve blizu, rekao nam je glasnogovornik PU međimurske Radovan Gačal