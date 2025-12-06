Obavijesti

News

Komentari 0
TRAJE POTRAGA

Načelnik policije za 24sata: 'Obitelji iz Međimurja zatražile su zaštitu, evo iz čega je pucao'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
Načelnik policije za 24sata: 'Obitelji iz Međimurja zatražile su zaštitu, evo iz čega je pucao'
11
Foto: Policija

Automobil u kojem je Josip pobjegao, a koji je pronađen u Sloveniji, vraćen je u Hrvatsku, te je policija nad njim obavila očevid

I mi i Slovenci i dalje poduzimamo mjere traganja, na terenu je i interventna i temeljna policija, potvrdio je za 24sata informaciju Miljenko Vrbanec, načelnik Policijske postaje Mursko Središće. 

FEMICID U MURSKOM SREDIŠĆU Ubojicu žene iz Međimurja love i Slovenci! Javili su i Mađarima: 'Bjegunac je naoružan i opasan'
Ubojicu žene iz Međimurja love i Slovenci! Javili su i Mađarima: 'Bjegunac je naoružan i opasan'

- Mi moramo povezati počinitelja kaznenog djela koji se udaljio, mjesto kaznenog djela s kaznenim djelom. Procesno-pravno moramo povezati počinitelja s izvršenjem kaznenog djela. Očevid je napravljen, pronađena su zrna čahure, sada moramo pronaći njega i oružju - rekao nam je Vrbanec. 

Pokretanje videa...

Ubojica iz Međimurja kojeg love trebao se javiti u Remetinec! 00:54
Ubojica iz Međimurja kojeg love trebao se javiti u Remetinec! | Video: 24sata/pixsell

Dodaje i kako je počinitelj koristio oružje koje građanima nije dostupno, odnosno kojeg građani ne smiju imati.

GLASNOGOVORNIK POLICIJE: 'Droga Galaxy veliki je problem među Romima. Kao i oružje. Ali odumemo ga, a opet ga ima'
'Droga Galaxy veliki je problem među Romima. Kao i oružje. Ali odumemo ga, a opet ga ima'

-  Možemo reći da je riječ o pušci, vjerojatno se radi o vojnom vatrenom oružju - rekao nam je načelnik policijske postaje. 

Potvrdio je također informaciju i kako policijski službenici rade mjere zaštite određenog broja ljudi. 

- Pošto počinitelja još nismo pronašli obitelji su izrazile bojazan da bi on i njima mogao učiniti nešto nažao i za to vrijeme dok se on ne pronađe vršit ćemo pojačane mjere zaštite svih onih koji smatraju da bi im počinitelj mogao učiniti nešto nažao - govori prvi čovjek policije u Murskom Središću. 

Zaključio je i kako je vozilo, kojim je počinitelj pobjegao, a koje je pronađeno u Sloveniji, vraćeno u Hrvatsku te kako je nad njim također napravljen očevid. 

Podsjetimo, Josip Oršuš (40) za kojim policija traga je u naselju Sitnice kod Murskog Središća pucao u 28-godišnjakinju i 29-godišnjakinju, a prema pisanju lokalnih medija, riječ je o sestrama od kojih je mlađa, trudna majka troje djece, umrla u Županijskoj bolnici Čakovec. Druga je žena zadobila teške ozljede opasne po život.

JOSIP ORŠUŠ EKSKLUZIVNO DOZNAJEMO Ubojica iz Međimurja kojeg love trebao se javiti u Remetinec!
EKSKLUZIVNO DOZNAJEMO Ubojica iz Međimurja kojeg love trebao se javiti u Remetinec!

Policija iz nekoliko desetaka kilometara udaljene Murske Sobote priopćila je da je Oršuš visok između 175 i 180 centimetara, mršav te je nosio crnu jaknu, tamnosive hlače i svjetlosive tenisice. Upozorila je kako je 40-godišnjak iz Piškorovca vjerojatno naoružan vatrenim oružjem. 

Slovenska policija u petak je na području Slovenije, kod mjesta Raskrižje, pronašla osobni automobil kojim je Oršuš pobjegao. Također, u popodnevnim satima zakazana konferencija za medije slovenske policije na ovu temu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Međimurje pod opsadom, policajac poslao poruku ubojici: 'Ako ovo vidi ili sluša...'
FEMICID U MURSKOM SREDIŠĆU

Međimurje pod opsadom, policajac poslao poruku ubojici: 'Ako ovo vidi ili sluša...'

Nakon ubojstva žene u Murskom Središću, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić upozorava da je riječ o još jednom femicidu u Hrvatskoj, 17. ove godine...
Ovo je skrivena kuća u kojoj su se tajno nalazili i odmarali inspektor Mikulić i drugovi
EKSKLUZIVNO

Ovo je skrivena kuća u kojoj su se tajno nalazili i odmarali inspektor Mikulić i drugovi

NOVI EXPRESS Lovački dom u kojem je Mikulić navodno bio prije uhićenja nalazi se nekoliko kilometara e od granice s Bosnom i Hercegovinom. Mikulić nije jedini poznati koji je dolazio tamo...
Shrvani otac ubijene djevojke za 24sata: 'Ne mogu vjerovati da mi je pred očima pucao na kćeri'
FEMICID U MEĐIMURJU

Shrvani otac ubijene djevojke za 24sata: 'Ne mogu vjerovati da mi je pred očima pucao na kćeri'

Josip Oršuš (40) u Murskom Središću ubio trudnu sestru nevjenčane supruge (28) i ranio nevjenčanu suprugu (29). Mještani su u šoku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025