Suša u Švicarskoj otkrila ruševine iz Antičkog Rima

Arheolozi mijenjaju rimske karte Švicarske nakon što su se pojavili tragovi davno zakopanih ruševina dok je zemlja prolazila kroz najtoplije ljeto otkad postoje mjerenja.

Suša može otkriti skrivena arheološka nalazišta zahvaljujući osušenim tragovima koji nastaju kada vegetacija iznad njih uvene, što je samo jedan od učinaka ovogodišnjih toplinskih valova koji su također otkrili olupine iz Drugoga svjetskoga rata na dnu rijeka.

Arheolozi u švicarskom kantonu Vaud, koje je obavijestio entuzijast za povijest, upotrijebili su dron kako bi svakodnevno snimali polja oko Aventicuma, nekadašnjeg glavnoga grada rimske Helvecije, osnovanoga prije 2000 godina nakon što je Julije Cezar porazio lokalna plemena. Na tom se mjestu danas nalazi gradić Avenches.

„Ovo su najbogatija otkrića ondje u posljednjih 50 godina, barem u posljednje dvije generacije arheologa”, rekao je Jordan Anastassov, arheolog kantona Vaud.

Foto: L. Francey, DGIP-DAC/Site et Mus

Snimke su razotkrile dosad nepoznate ili slabo razjašnjene tragove termalnih kupelji, kuća, cesta i mogućega hrama, od kojih se mnogi nalaze na područjima grada koja nikada prije nisu iskopavana. Grad je cvjetao pod rimskom vlasti prije nego što je postupno počeo propadati s jačanjem germanskih prodora od 3. stoljeća nadalje.

Peteročlani tim arheologa ucrtao je nova otkrića na kartama u ljubičastoj boji, popunjavajući prazne prostore i ispravljajući pogrešne oznake.

„Sada postavljamo uistinu zanimljiva pitanja koja inače ne bismo postavljali”, rekao je arheolog Hugo Amoroso.

Neki od tragova snimljenih od lipnja do kolovoza nestali su nakon košnje i s padom temperatura, no rubni dio novog bazena u kupeljima i dalje je vidljiv na djelomično uvelom polju djeteline, budući da se neuobičajeno toplo vrijeme nastavilo i u rujnu.

Drugi zakopani povijesni ostaci izronili su drugdje u Švicarskoj i Europi, no mnoge je teže protumačiti jer su izolirani i nemaju posvećene istraživače.

Švicarski arheolozi predstavit će svoje nalaze kolegama te bi kasnije mogli provesti ciljana iskopavanja.

„Nećemo priželjkivati suše”, rekao je Pierre Blanc, voditelj iskopavanja na tom lokalitetu. „Ali iskoristit ćemo ovo što je više moguće i nastaviti tragati.”