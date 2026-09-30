Obavijesti

News

Komentari 0
MIJENJAJU KARTE

Suša u Švicarskoj otkrila ruševine iz Antičkog Rima

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Suša u Švicarskoj otkrila ruševine iz Antičkog Rima
3
Foto: Emma Farge
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Suša može otkriti skrivena arheološka nalazišta zahvaljujući osušenim tragovima koji nastaju kada vegetacija iznad njih uvene

Arheolozi mijenjaju rimske karte Švicarske nakon što su se pojavili tragovi davno zakopanih ruševina dok je zemlja prolazila kroz najtoplije ljeto otkad postoje mjerenja.

Suša može otkriti skrivena arheološka nalazišta zahvaljujući osušenim tragovima koji nastaju kada vegetacija iznad njih uvene, što je samo jedan od učinaka ovogodišnjih toplinskih valova koji su također otkrili olupine iz Drugoga svjetskoga rata na dnu rijeka.

Arheolozi u švicarskom kantonu Vaud, koje je obavijestio entuzijast za povijest, upotrijebili su dron kako bi svakodnevno snimali polja oko Aventicuma, nekadašnjeg glavnoga grada rimske Helvecije, osnovanoga prije 2000 godina nakon što je Julije Cezar porazio lokalna plemena. Na tom se mjestu danas nalazi gradić Avenches.

„Ovo su najbogatija otkrića ondje u posljednjih 50 godina, barem u posljednje dvije generacije arheologa”, rekao je Jordan Anastassov, arheolog kantona Vaud.

The remains of Roman buildings at the Aventicum site in Avenches
Foto: L. Francey, DGIP-DAC/Site et Mus

Snimke su razotkrile dosad nepoznate ili slabo razjašnjene tragove termalnih kupelji, kuća, cesta i mogućega hrama, od kojih se mnogi nalaze na područjima grada koja nikada prije nisu iskopavana. Grad je cvjetao pod rimskom vlasti prije nego što je postupno počeo propadati s jačanjem germanskih prodora od 3. stoljeća nadalje.

Peteročlani tim arheologa ucrtao je nova otkrića na kartama u ljubičastoj boji, popunjavajući prazne prostore i ispravljajući pogrešne oznake.

„Sada postavljamo uistinu zanimljiva pitanja koja inače ne bismo postavljali”, rekao je arheolog Hugo Amoroso.

'BETONOM NA MOZAIK' FOTO Ovako izgleda arheološko blago u Solinu. Planiraju ga zatrpati betonskim pločama?
FOTO Ovako izgleda arheološko blago u Solinu. Planiraju ga zatrpati betonskim pločama?

Neki od tragova snimljenih od lipnja do kolovoza nestali su nakon košnje i s padom temperatura, no rubni dio novog bazena u kupeljima i dalje je vidljiv na djelomično uvelom polju djeteline, budući da se neuobičajeno toplo vrijeme nastavilo i u rujnu.

Drugi zakopani povijesni ostaci izronili su drugdje u Švicarskoj i Europi, no mnoge je teže protumačiti jer su izolirani i nemaju posvećene istraživače.

Švicarski arheolozi predstavit će svoje nalaze kolegama te bi kasnije mogli provesti ciljana iskopavanja.

„Nećemo priželjkivati suše”, rekao je Pierre Blanc, voditelj iskopavanja na tom lokalitetu. „Ali iskoristit ćemo ovo što je više moguće i nastaviti tragati.”

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
ŠTRAJK U ZAGREBU Sud je odbio zahtjeve Holdinga oko štrajka; Počelo ročište i za radnike ZET-a
IZ MINUTE U MINUTU

ŠTRAJK U ZAGREBU Sud je odbio zahtjeve Holdinga oko štrajka; Počelo ročište i za radnike ZET-a

Prvog dana štrajka vozila su tek dva tramvaja i jedan autobus. Tomašević je prozvao vođe sindikata, vođe sindikata su prozvale Tomaševića. Sud je odlučio i o zakonitosti štrajka...
Holding prekinuo štrajk, isto mora napravit i ZET. Kamioni čistoće krenuli su na ulice
IZ MINUTE U MINUTU

Holding prekinuo štrajk, isto mora napravit i ZET. Kamioni čistoće krenuli su na ulice

Županijski sud u Zagrebu u srijedu je proglasio štrajk u ZET-u nezakonitim, nakon što je ranije isto odlučio i u slučaju Zagrebačkog holdinga. Riječ je o prvostupanjskim, nepravomoćnim presudama na koje sindikati mogu uložiti žalbu Vrhovnom sudu u roku od 15 dana.
Poliklinika u kojoj je Horvatinčić proglašen sposobnim ne želi komentirati: 'Joj, nemojte'
KAKO JE DOBIO VOZAČKU?

Poliklinika u kojoj je Horvatinčić proglašen sposobnim ne želi komentirati: 'Joj, nemojte'

Iz poliklinike koja ga je proglasila nesposobnim kažu da je trajna nesposobnost pravna kvalifikacija, ne medicinski apsolut. Iz poliklinike koja ga je proglasila sposobnim su nam poklopili

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026