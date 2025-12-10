Obavijesti

SPOR OKO VRTIĆA

Sušac je odgovorio DP-u: 'Nevjerojatno su licemjerni'

Piše HINA,
Sušac je odgovorio DP-u: 'Nevjerojatno su licemjerni'
Vukovar: Završna konferencija EU projekata za opremanje i dogradnju dječjih vrtića | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Međutim, revizijom smo utvrdili da tijekom izborne kampanje upravo DP nije odluku o uvođenju besplatnih vrtića uopće stavio na e-savjetovanje, rekao je zamjenik gradonačelnika Vukovara

Zamjenik gradonačelnika Vukovara Filip Sušac (Hrvatski suverenisti) odgovorio je u srijedu na prozivke iz Domovinskog pokreta (DP), koji je najavio da će od Visokog upravnog suda tražiti ocjenu zakonitosti odluke vukovarskih gradskih vlasti o ukidanju besplatnih vrtića.

“Nevjerojatno je i licemjerno od DP-a da nam broje dane, sate i minute koliko dugo neke odluke stoje na e-savjetovanju. Oni su radi toga u ponedjeljak problematizirali odluku o ponovnoj naplati dječjih vrtića u Vukovaru. Međutim, revizijom smo utvrdili da tijekom izborne kampanje upravo DP nije odluku o uvođenju besplatnih vrtića uopće stavio na e-savjetovanje”, rekao je Sušac.

Dodao je kako su pregledali i sudske prakse koje su im pokazale da je odluke koje nisu bile na e-savjetovanju poništio Visoki upravni sud. Postavio je pitanje tko će, ako sud poništi odluku o uvođenju besplatnih vrtića, biti odgovoran za iznos od preko 500.000 eura koji je isplaćen iz gradskog proračuna na račun vrtića.

Vukovarski DP: Tražit ćemo očitovanje suda o odluci o ukidanju besplatnih vrtića

Ako dođe do poništenja odluke građani, odnosno roditelji koji bi trebali platiti vrtić, bit će oslobođeni od plaćanja za razdoblje od 1. ožujka do 1. listopada, dok će za iznos veći od 500.000 eura Grad Vukovar teretiti predlagatelja te točke, a to je bivši gradonačelnik Ivan Penava, najavio je Sušac.

Prozvao je i predsjednika vukovarskog DP-a Daria Tišova, inače državnog tajnika u ministarstvu graditeljstva i državne imovine, jer redovito drži stranačke konferencije za novinare ponedjeljkom, kada bi trebao biti na poslu u Zagrebu.

“Pitanje je je li Tišov u Vukovaru službeno, kao i kome odgovara - svom šefu ministru ili svom stranačkom šefu”, kaže Sušac.

