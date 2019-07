Susjedi izbezumljeni: 'Tijelo je palo metar od njega, ubio bi ga'

Avion Kenya Airwaysa krenuo je spuštati kotače i slijetati prema londonskoj zračnoj luci Heathrow. Bio je iznad londonskog predgrađa Clapham.

- Čula sam udarac i mislila kako je skela pala. Muž se popoeo da vidi što se događa i vratio se izbezumljen. Susjeda mu je rekla da im je u vrt s neba pao čovjek - ispričala je stanovnica Claphama. Nepoznati muškarac pao je u vrt, jako blizu susjeda koji se sunčao u tom trenutku.

- Sretan je što čovjek nije pao na njega. Udario bi ga i ubio - rekao je prijatelj susjeda (20) koji je za dlaku izbjegao smrt za Sun. Zbog sile udarca, tijelo nesretnog slijepog putnika je oštetilo beton u dvorištu.

- Nije ni shvatio što se događa, zaspao je u dvorištu dok se sunčao i probudio ga je udarac. Tijelo je doslovno palo metar od njega, bio je jako potresen - istaknuo je prijatelj susjeda.

- Nekoliko nas je bilo u kući, srećom je samo je on bio vani. Nitko ne bi preživio taj udarac, bio je zastrašujuć - objasnio je prijatelj. Dodao je da je potreseni susjed otišao iz svoje kuće u Londonu i privremeno odsjeda kod svoje obitelji van grada.

Policija je potvrdila da je riječ o ilegalnom putniku koji se vozio u podvozju zrakoplova koji je putovao iz Nairobija u London. Smrt im nije sumnjiva. Iz Kenya Airwaysa kažu da se radi o nesretnom slučaju i poručili su da surađuju svlastima.

