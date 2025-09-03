Susjedi razljutili Vučića: 'Tirana, Priština i Zagreb stvaraju savez protiv Srbije, ali jaki smo mi'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić optužio je u srijedu Hrvatsku, Albaniju i Kosovo da stvaraju vojni savez protiv Srbije, ali je ustvrdio da je srbijanska vojska dovoljno jaka da odvrati svakog mogućeg agresora iz susjedstva.

"Nisu slučajno Priština, Zagreb i Tirana formirali vojni savez. I nisu ga pravili zbog Austrije, Mađarske ili Slovenije nego zbog Srbije.... Što nas tjerate da se pravimo da smo gluplji nego što jesmo? Nismo imbecili da ne razumijemo zašto ste to radili", rekao je Vučić novinarima u Pekingu, prenosi srbijanska agencija Beta.

Vučić nije rekao na koji savez točno misli, ali se vjerojatno referirao na deklaraciju o obrambenoj suradnji koju su Hrvatska, Albanija i Kosovo potpisali u ožujku. U dokumentu stoji da je suradnja usmjerena na stabilnost i sigurnost u jugoistočnoj Europi, podršku euroatlantskom putu te jačanju savezništva triju prijateljskih zemalja koje ujedno graniče sa Srbijom.

Vučić je rekao da Srbija "nikoga neće dirati" nego da jača svoju vojsku da bi čuvala svoj teritorijalni integritet. "Imat ćemo vojnu paradu 20. rujna, pa ćete vidjeti puno toga novog i iznenadit ćete se....Vojska Srbije je sada odvraćajući faktor za svakog agresora", istaknuo je.

Srbijanski predsjednik očekuje da će ga nakon parade optužiti da zvecka oružjem i prijeti političkim protivnicima u zemlji i susjedima, uključujući Hrvatskoj koja je vojni mimohod održala krajem srpnja u povodu 30. obljetnice akcije 'Oluja' kojom su 1995. oslobođeni okupirani dijelovi zemlje.

"Nedavno je održana hrvatska vojna parada, organizirana kao omaž i slavlje onima koji su u 'Oluji' protjerali vlastito stanovništvo samo zato što je drugog etničkog porijekla. Kada mi pravimo paradu reći će 'Vučić ponovo zvecka oružjem' i to u istim tim hrvatskim medijima", rekao je.

Vučić je u Pekingu bio na golemoj vojnoj paradi kojom je obilježeno 80 godina od završetka Drugog svjetskog rata.