Vučić oružjem kupuje ostanak na vlasti, a narod sve to plaća

Piše Snježana Krnetić,
Na naoružavanje države je u samo godinu dana otišlo 5,5 milijardi eura. Isto toliko i na infrastrukturne projekte. Srbija vrije, a ishod se nitko ne usudi prognozirati

Nitko u Europi ne kupuje oružje kao Srbija, izravnom pogodbom, bez ikakvog plana i strategije, tvrde srbijanski vojni stručnjaci za magazin Radar. Navode kako je sve to moguće dio strategije čiji je jedini cilj da se aktualna vlast održi što dulje, u nadi da se s oružjem kupuje i "milost" i blagonaklonost ključnih zemalja svijeta.

