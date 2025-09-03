Na naoružavanje države je u samo godinu dana otišlo 5,5 milijardi eura. Isto toliko i na infrastrukturne projekte. Srbija vrije, a ishod se nitko ne usudi prognozirati
SRBIJA VRIJE PLUS+
Vučić oružjem kupuje ostanak na vlasti, a narod sve to plaća
Čitanje članka: 4 min
Nitko u Europi ne kupuje oružje kao Srbija, izravnom pogodbom, bez ikakvog plana i strategije, tvrde srbijanski vojni stručnjaci za magazin Radar. Navode kako je sve to moguće dio strategije čiji je jedini cilj da se aktualna vlast održi što dulje, u nadi da se s oružjem kupuje i "milost" i blagonaklonost ključnih zemalja svijeta.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku