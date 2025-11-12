Susjedi u šoku zbog stravičnog ubojstva: 'On se spakirao i htio otići, ona je bila izbezumljena'

Bili su dobri ljudi. Njega sam bolje poznavala i prema meni je bio jako dobar čovjek. Tu u obližnju zgradu doselili su se prije nekih godinu i pol dana. Oboje su radili, on je imao svoju vučnu službu, a ona je konobarila. Nikad, koliko ja znam, s njima nije bilo nikakvih problema u smislu nekih intervencija, nemira ili narušavanja javnog reda i mira, u šoku govore mještani naselja Vrtače na području Viškova kraj Rijeke. Potresla ih je vijest kako je policija, nakon dojave, u utorak navečer u obiteljskoj kući pronašla mrtvog muškarca (38) i teško ozlijeđenu ženu (37).

Šturo je policija izvijestila o tom događaju. Tek su istaknuli kako provode očevid kojim će utvrditi sve detalje. Međutim, brzo se proširila vijest o pucnjevima koje su svi susjedi čuli. Kako su neslužbeno doznala 24sata, djevojka je vatrenim oružjem usmrtila partnera. Ženu su prevezli u KBC Rijeka, na odjel intenzivne njege gdje joj se bore za život.

- Znam da su imali problem jer su se njeni roditelji protivili njihovoj vezi. Mislim da je razlog bila vjera. No oni su se držali zajedno, ali sve je nekako krenulo nizbrdo nakon operacije koju je ona imala prije par mjeseci zbog narušenog zdravlja. Pomagala sam im oko oporavka, znala sam im skuhati ponekad. Bilo je teško gledati njeno ponašanje nakon te operacije - govori prva susjeda nesretnog para.

Ističe kako je, izgleda, sve kulminiralo nakon što se muškarac spakirao i planirao odseliti iz stana.

Viškovo: Jedna mrtva osoba, a druga teško ozlijeđena pronađene u stanu | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- To je bilo sinoć. Tad sam je zadnji put vidjela. Izgledala mi je sva izbezumljena i natečena u licu, ne u smislu da ju je netko tukao već možda od lijekova. Ne znam vam to opisati, ali nije bila svoja. Tada sam saznala da se čovjek spremao iseliti iz stana, a zašto, ne znam - kaže vidno potresena susjeda.

Kako govore susjedi, preminuli muškarac navodno je porijeklom iz BiH.

- Ne znam što se dogodilo, priča se da je žena upucala muškarca, a onda i sebe. Ne poznajem ljude osobno, ali strašno je što god da se dogodilo. Ovo je malo mirno mjesto, nismo mi navikli na ovakve tragedije. Obično kad se ovako nešto dogodi pretpostavlja se da se radi o femicidu, ali tko će znati što se događa među nečija četiri zida. Svakako nas je sve uzdrmala ova situacija - kaže susjed.

O svemu se oglasilo i Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci koje je potvrdilo da je muškarac stradao od vatrenog oružja, a da je žena zadobila teške tjelesne ozljede opasne po život. Ističu i kako će izdati potrebne naloge kako bi se provođenjem daljnjih izvida i dokaznih radnji utvrdile sve okolnosti događaja.

Neslužbene informacije govore da u zločinu nije sudjelovala treća osoba, nego da su se muškarac i žena međusobno ozlijedili.