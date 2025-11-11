Obavijesti

STRAVA KOD DOBOJA

Užas u BiH: Muškarac (82) ubio suprugu (76) sjekirom. Poslije zločina nazvao je policiju...

Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL / ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Kako piše ATV, 82-godišnjak je nakon zločina pozvao policiju i kazao im što je napravio. Mirno je potom sačekao dolazak policajaca koji su ga uhitili.

Muškarac (82) iz okolice Doboja uhićen je zbog sumnje da je ubio svoju 76-godišnju suprugu sjekirom. Kako navodi Dnevni Avaz, nesretnu je ženu više puta udario sjekirom po glavi...

Do stravičnog zločina došlo je u ponedjeljak oko 20:30 u dvorištu njihove obiteljske kuće u općini Stanari.

DETALJI UŽASA KRAJ VELIKE GORICE Izudarala ga sjekirom po glavi dok je spavao: Zbog pokušaja ubojstva već je bila u zatvoru!
Izudarala ga sjekirom po glavi dok je spavao: Zbog pokušaja ubojstva već je bila u zatvoru!

- Točne okolnosti i motiv zločina još su nepoznati - pišu BiH mediji.

BIO U BIJEGU Policija uhvatila osumnjičenog za ubojstvo partnerice u Srbiji! Tijelo je sakrio u zamrzivač...
Policija uhvatila osumnjičenog za ubojstvo partnerice u Srbiji! Tijelo je sakrio u zamrzivač...

Na mjestu ubojstva pronađena je sjekira, slijedi vještačenje...

