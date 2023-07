Šušković poručila: 'Nastavlja se štrajk pravosudnih djelatnika'

Predsjednica Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika (SDLSN) Iva Šušković najavila je u četvrtak da se nastavlja štrajk djelatnika pravosuđu, jer se sindikalno članstvo gotovo stopostotno izjasnilo da odbija Vladinu ponudu da im se plaće povećaju tek početkom iduće godine.

I to po cijenu da im neće biti plaćeni dani provedeni u štrajku, izjavila je Šušković novinarima i dodala kako očekuje i službenu Vladinu odluku i poruku prema sindikatu.

"Očekujemo da premijer, ministar i svi koji ih savjetuju razmisle i krenu postupati kako bi se štrajk završio, jer smo dali prijedlog čijim bi se štrajk obustavio već idući dan", rekla je Šušković.

Građane, koji imaju teškoća zbog štrajka službenika i namještenika u sudovima i državnom odvjetništvu, poziva da "imaju strpljenje" i da im daju podršku, jer, ističe Šušković, službenici "nisu krivi što na ovaj način moraju tražiti povećanje plaće kako bi si osigurali dostojanstven život".

"Naša poruka ministru je jasna, da ne pristajemo na ucjene premda je i on našu komunikaciju i argumente okarakterizirao kao ucjenu", kaže Šušković.

'Doći će do velikih šteta'

Međutim, "to neće dovesti do rješenja ove situacije i trebali bismo imati ishod kako premostiti razdoblje do 1. siječnja, jer ako budemo u pat poziciji i status quo velike štete ćemo trpjeti svi", upozorila je.

"Naši članovi očekuju što će i kakva odluka biti na Vladinoj sjednici i očekujem da će nakon toga krenuti pritisci članstva na sindikat", ustvrdila je.

Dodala je kako je moguće da će obustava rada na hitnim predmetima krenuti od danas, dodala je.

Odgovarajući na novinarski upit, Šušković je podsjetila je kako je članstvo SDLSN-a već prošlog tjedna odlučilo da će u slučaju neplaćanja dana provedenih u štrajku, obustaviti i rad na hitnim predmetima, no ne i rad na nužnim predmetima o kojima ovise život, zdravlje i ugroza pučanstva i to će se obavljati i dalje.

Ministru smo iznijeli prijedlog rješavanja spora na temelju analiza u odnosu na tablice Svjetske banke, koje ima i Ministarstvo pravosuđa i pokazalo se pravosudni djelatnici od 24 kategorije najniže pozicionirani- u odnosu na druge. Stoga smo tražili da ih se stav u ravnopravan položaj prije donošenja uredbe kako se ne bi nastavilo zaostajanje u plaćama i nakon donošenja uredbe i daljnja degradacija pravosudnih djelatnika, istaknula je Šušković.

Vezano uz zahtjev ministra da predsjednici sudova postupaju prema zaposlenicima, rekla je kako oni izvršavaju svoje poslove savjesno i odgovorno te da isto tako i štrajkaju i bez obzira što se očekuje prestanaka rada i na hitnim postupcima te očekuje da će to biti kontrolirano.