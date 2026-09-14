Šušnjar: Hrvatska ima najpriuštivije cijene naftnih derivata u okruženju

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar izjavio je u ponedjeljak da Hrvatska od svih zemalja koje je okružuju ima najjeftinije gorivo, no i da su Vladini alati reguliranja cijena naftnih derivata ograničeni, pri čemu je ovotjedni rast cijena goriva ponajprije posljedica kretanja na svjetskim burzama.

"Vlada koristi prostor kako bi naftni derivati bili priuštiviji građanima i gospodarstvu. Imamo ograničene alate, ali te alate vrlo vješto koristimo pa smo od svih zemalja okruženja najjeftiniji što se tiče naftnih derivata", izjavio je Šušnjar u Hrvatskoj obrtničkoj komori (HOK) uoči dodjele ugovora u okviru programa "Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta".

Vlada je u ponedjeljak na telefonskoj sjednici odlučila da osnovni benzin i dizel te plavi dizel od sutra poskupljuju za šest centi po litri, a plin za spremnike i boce za pet centi po kilogramu.

Tako će od sutra pa u idućih tjedan dana vrijediti nova najviša maloprodajna cijena osnovnog benzinskog goriva od 1,73 eura za litru, 1,85 eura stajat će litra osnovnog dizela, a 1,40 eura plavog dizela za poljoprivrednike i ribare. Od sutra raste i cijena plina za spremnike, na 1,38 eura za kilogram, a plina za boce na 1,95 eura.

Prema Šušnjarevim riječima, gorivo za građane i gospodarstvo u Hrvatskoj je jeftinije nego u Sloveniji, Austriji, Italiji, Mađarskoj, Srbiji, a zadnjih tjedana i nego u Bosni i Hercegovini.

Naglasio je da zbog krize oko Hormuškog tjesnaca svjedočimo globalnim poremećajima na energetskom tržištu, pri čemu se bilježi povijesno najviša cijena dizela.

Upitan zašto Vlada ne intervenira još snažnije u cijene goriva, Šušnjar je rekao da se mora voditi računa o sigurnosti opskrbe. "Sigurnost opskrbe, ukoliko se ne prate burzovni trendovi, dolazi u pitanje. Odluke vlade su izbalansirane kako ne bi ugrozile sigurnost opskrbe, a da opet naftni derivati budu priuštivi", kazao je Šušnjar.

Između ostalog, izjavio je i da je Hrvatska jedina zemlja EU-a koja je "dobila pravo smanjivanja europskih trošarina ispod minimuma".

Na pitanje novinarke hoće li zbog rasta cijena goriva rasti i druge cijene u gospodarstvu, Šušnjar je rekao da Vlada čini sve kako bi smanjila inflatorne pritiske i cjenovne šokove. Podsjetio je i na 11. paket mjera koji je Vlada donijela prošli tjedan, a koji cijene struje i plina ostavlja na dosadašnjoj razini.

Dakle, mislite da neće povući nikakvu lančanu reakciju, bilo je iduće pitanje novinarke, na što je Šušnjar kazao da do nje ne bi trebalo doći, no da ćemo "vidjeti što će biti". "Teško je biti prorok", zaključio je.

"Moramo riješiti problem otpada, SDP i Možemo! su protiv svega"

Upitan o protivljenju SDP-a i građana u Našicama te stranke Možemo! u Istri, koji ne žele da se neopasan otpad iz Gospića spaljuje kod njih, Šušnjar je ustvrdio da su te dvije stranke "protiv svega", a ujedno i odgovor zašto Hrvatska nije riješila pitanje gospodarenja otpada.

"Moramo se vrlo jasno postaviti po pitanju otpada, biti odlučni i rezolutni, znanstveno, ekološki i zdravstveno utemeljeni. Jedino u Republici Hrvatskoj nema energana na otpad. Već sam ranije postavljao pitanje - jesmo li mi najpametniji od svih zemalja članica?", izjavio je Šušnjar.

Dodao je i da će za "te koji su protiv svega" građani ocijeniti jesu li sposobni biti dionici političkog života i voditi državu. "Na taj način se ne vodi konstruktivna politika i na taj način se ne rješavaju realni problemi. Taj otpad proizvodimo mi svaki dan, kao građani i kao gospodarstvo i moramo ga riješiti", poručio je Šušnjar.