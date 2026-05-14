Šušnjar: Nuklearna energija trebala bi pokrivati 30 posto potreba za strujom do 2040.

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je u četvrtak, predstavljajući u Saboru Zakon o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe, da će se njime utvrditi cilj prema kojemu bi nuklearna energija do 2040. godine trebala pokrivati najmanje 30 posto ukupnih godišnjih potreba Hrvatske za električnom energijom.

"Zakonom se utvrđuje da će primjena nuklearne energije u civilne svrhe do 2040. osigurati pokrivanje od najmanje 30 posto ukupnih godišnjih potreba za električnom energijom", rekao je Šušnjar u Hrvatskom saboru predstavljajući konačni tekst zakona.

Naveo je da se zakonom utvrđuje udio nuklearne energije u opskrbi električnom energijom, uz napomenu da se procjene temelje na analizama Europske unije prema kojima bi nuklearna energija, zajedno s obnovljivim izvorima, trebala biti oslonac stabilnosti energetskog sustava. Naglasio je pritom da se predloženim zakonom ne donosi odluka o gradnji nuklearnog postrojenja niti se njime obvezuje Republika Hrvatska na bilo koji konkretan investicijski projekt.

"Riječ je o zakonu kojim se uređuju pretpostavke za razvoj, istraživanje i moguću primjenu nuklearne energije isključivo u civilne svrhe uz najviše standarde sigurnosti", istaknuo je.

Također, njime se žele osigurati potrebe za stabilnom i sigurnom opskrbom energijom, ostvarenje ciljeva smanjenja emisija stakleničkih plinova te obveze naše zemlje da pravodobno razvija znanje, regulatorne kapacitete i stručni nadzor nad tehnologijama koje se u Europi i svijetu već koriste ili se ubrzano razvijaju.

"Pitanje energetske sigurnosti, otpornosti energetskih sustava te dugoročne stabilnosti opskrbe električnom energijom postale su sastavni dio strateških rasprava brojnih država, osobito u našem širem regionalnom okruženju", poručio je.

Program za razvoj nuklearne energije u civilne svrhe do 2040. donosit će Hrvatski sabor na prijedlog Vlade, dodao je.

Osvrćući se na česta pitanja vezana uz radioaktivni otpad i istrošeno nuklearno gorivo, Šušnjar je pojasnio da se tim zakonom propisuje da se upravljanje tim materijalima može odvijati isključivo u skladu sa važećim nacionalnim i međunarodnim propisima.

Šušnjar je negativno odgovorio na upit SDP-ova Dalibora Domitrovića je li donošenje ovoga zakona povezano sa izgradnjom AI razvojnog i inovacijskog centra Topusko - Projekt Pantheon. Podsjetio je da je izrada zakona i strategija opredjeljenja prema nuklearnoj energetici počela puno prije toga. No, ako želimo razvijati industriju, obrazovanje te taj vid gospodarstva u pogledu podatkovnih centara, mi moramo imati energiju, kazao je.

"Bez energije nema ni industrije, ni obrazovanja pa ni zdravstva. Ako nemate energije onda imate samo jedan problem - kako doći do energije. Ako imate to sve, onda možete razvijati sve te segmente života", poručio je ministar.

Zastupnici: Nuklearna energija predstavlja pouzdanu i sigurnu opskrbu

Zastupnici su i prije rasprave, tražeći stanke, upozorili na važnost energetske neovisnosti istaknuvši da nuklearna energija predstavlja pouzdanu i sigurnu opskrbu uz smanjenje stakleničkih plinova.

Ivica Kukavica (Klub DP-a) istaknuo je da je pitanje nuklearne energije dugoročno energetsko pitanje sigurnosti, ali i pitanje odgovornog planiranja budućnosti Hrvatske. Smatra da je potrebno voditi politiku koja neće biti vođena podjelama nego nacionalnim interesima, energetskom stabilnošću i gospodarskom održivošću.

Upozorio je da danas cijela Europa traži odgovore na izazove energetske neovisnosti, klimatskih ciljeva i sigurnosti opskrbe, a nuklearna energija pritom više nije tema prošlosti nego dio ozbiljnih razvojnih strategija brojnih europskih država. "Ona se prepoznaje kao stabilan i niskougljični izvor energije i može biti snažna potpora obnovljivim izvorima energije, prvenstveno u trenucima kada solarna i energija dobivena vjetrom ne mogu osigurati stabilnost sustava", istaknuo je.

Marin Miletić (Klub Mosta i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića) pohvalio je što Vlada nije, kako je rekao, podlegla zelenim manijakalnim talibanskim politikama kao što je to učinila Angela Merkel u Njemačkoj.

"Slušala je takvu ekipu i oni su isključili nuklearke i Njemačka prolazi tešku gospodarsku krizu zato jer su bili pod utjecajem ekotalibana", kazao je. Napominjući kako podržavaju predloženi zakon, Miletić je rekao da je nuklearna energija dobar smjer jer je to čista energija.

Željko Turk (Klub HDZ-a) rekao je da energetika, razvoj energije i novi izvori energije nemaju alternativu, u čemu posebnu ulogu ima i razvoj nuklearne energije. Istaknuo je kako u današnjem vremenu energetske nestabilnosti nuklearna energija predstavlja pouzdanu i sigurnu opskrbu uz smanjenje stakleničkih plinova.