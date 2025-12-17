Šušnjar: Općini Dvor i SMŽ-u naknada za zbrinjavanje radioaktivnog otpada

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar izjavio je u srijedu kako će naknadu za zbrinjavanje radioaktivnog otpada dobivati Općina Dvor i Sisačko-moslavačka županija (SMŽ), a u ovoj godini iznosit će 1,6 milijuna eura. Nakon što je u ponedjeljak u Saboru usvojen zakon o Centru za zbrinjavanje istrošenog nuklearnog goriva, nisko i srednje radioaktivnog goriva, Vlada je danas donijela Uredbu o visini naknade i načinu financiranja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem području se uspostavlja ili nalazi Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.

Zakonom o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada osigurava se prostorno-plansko utvrđivanje lokacije Centra te uvjeti provedbe zahvata u prostoru, a preferentna je lokacija Čerkezovac na Trgovskoj gori. Ondje se planira izgraditi nova građevina za skladištenje radioaktivnog otpada iz Nuklearne elektrane (NE) Krško i rekonstruirati postojeće skladišne građevine za skladištenje radioaktivnog otpada nastalog na teritoriju Hrvatske.

Sukladno ugovoru sa Slovenijom, Hrvatska treba zbrinuti polovicu nisko i srednje radioaktivnog otpada nastalog u NE Krško.

Naknadu će dobivati Općina Dvor i Sisačko-moslavačka županija, na čijem području je predviđeno skladište.

Naknada će u ovoj godini iznositi 1,6 milijuna eura i dijeli će se 70 posto u koristi jedinice lokalne, a 30 posto za regionalnu samoupravu, rekao je Šušnjar nakon sjednice Vlade.

Ta sredstva koristit će se za gospodarski razvoj tih sredina, ulaganje u infrastrukturu i potrebe stanovništva županije i općine, rekao je Šušnjar.

Naknada će rasti kako se bude gradio Centar, do puno većih iznosa, dodao je.

Suvereno pravo Republike Hrvatske

Novinari su Šušnjara pitali kako komentira izjave koordinatora bosansko-hercegovačkog pravnog i stručnog tima zaduženog za Trgovsku goru i ministra prostornog uređenja Republike Srpske da nijedna institucija u Bosni i Hercegovini nije suglasna s izgradnjom centra te da je sve temeljeno isključivo na političkoj odluci bez konzultacije sa stručnjacima.

Odgovorio je kako je sve napravljeno sukladno međunarodnim standardima. Mišljenja je da se takve izjave koriste u čisto politikantske svrhe.

"To je suvereno pitanje Republike Hrvatske, ali smo mi kao dobar susjed i partner pravovremeno dijelili sve informacije i ovim puta pozivam sve one koji su zabrinuti za bilo kakve vidove sigurnosti vezane za to skladište da dođu u Ministarstvo gospodarstva. Pokazat ćemo sve studije i, ukoliko je potrebno, napraviti studijsko putovanje da vide kako izgledaju takva skladišta. To je jako sigurno i mislim da tu nema nikakve bojazni osim nekakvih politikantstava koja ne doprinose nikakvom konstruktivnom rješavanju bilo kakvih problema", izjavio je.

Istaknuo je spremnost na suradnju, ali i ponovio da je pitanje određivanja lokacije skladišta na njezinom teritoriju, suvereno pravo Republike Hrvatske.

Na upit postoji li već neki hodogram aktivnosti kako će teći izgradnja te koliko bi sve to moglo koštati, kazao je kako je zakon je u ponedjeljak izglasan u Saboru, Fond za zbrinjavanje ima planove za gradnju na lokaciji nekadašnjih vojnih objekata.

"Mi danas imamo taj otpad koji se nalazi tu nadomak Zagreba u nekakvim bačvama u krugu Nuklearne elektrane Krško. Mi ćemo ga obraditi, staviti u posebne kontejnere u kojima je predviđeno da se to nalazi sljedećih sto godina i tamo ćemo ga uskladištiti", rekao je.