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ODGOVORI NA PROZIVKE

Šušnjar uzvratio Brnabić: Sa Šešeljom pjevuši četničke pjesme. Bome pravi dernek

Piše Iva Tomas,
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Šušnjar uzvratio Brnabić: Sa Šešeljom pjevuši četničke pjesme. Bome pravi dernek
Zagreb: Izjave nakon sjednice Vlade | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Šušnjar je podsjetio na snimku iz televizijskog studija u kojem je Brnabić pjevala uz Vojislava Šešelja, naglašavajući kako je to primjer 'derneka' kakav se rijetko može vidjeti

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar odgovorio je na prozivke srbijanske predsjednice Skupštine Ane Brnabić, koja je komentirala navodni 'dernek'.

- Kad gospođa Brnabić nekoga proziva zbog 'derneka', čovjek stvarno ne zna treba li odgovoriti ili samo zamoliti onu njihovu televiziju da ponovno pusti snimku s njezina božićnog druženja, započeo je Šušnjar svoju objavu.

Podsjetio je pritom na snimku Brnabić iz televizijskog studija u kojem je bila s Vojislavom Šešeljem.

- Jer za derneke, mora se priznati, gospođa Brnabić ima ozbiljno, osobno, iskustvo. Pravoslavni Božić provela je u studiju i zajedno sa Šešeljom pjevušila četničke pjesme koje im je u uho pjevao osuđeni ubojica. Bome dernek kakav se rijetko gdje može vidjeti!, napisao je Šušnjar.

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U nastavku objave osvrnuo se i na najavu državnih i vojnih počasti pravomoćno osuđenom ratnom zločincu.

- O ukusima se teško raspravljati, ali ne i o najavi državnih i vojnih počasti čovjeku pravomoćno osuđenom za genocid i ratne zločine, poručio je ministar.

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