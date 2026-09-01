Šušnjar uzvratio Brnabić: Sa Šešeljom pjevuši četničke pjesme. Bome pravi dernek

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar odgovorio je na prozivke srbijanske predsjednice Skupštine Ane Brnabić, koja je komentirala navodni 'dernek'.

- Kad gospođa Brnabić nekoga proziva zbog 'derneka', čovjek stvarno ne zna treba li odgovoriti ili samo zamoliti onu njihovu televiziju da ponovno pusti snimku s njezina božićnog druženja, započeo je Šušnjar svoju objavu.

Podsjetio je pritom na snimku Brnabić iz televizijskog studija u kojem je bila s Vojislavom Šešeljem.

- Jer za derneke, mora se priznati, gospođa Brnabić ima ozbiljno, osobno, iskustvo. Pravoslavni Božić provela je u studiju i zajedno sa Šešeljom pjevušila četničke pjesme koje im je u uho pjevao osuđeni ubojica. Bome dernek kakav se rijetko gdje može vidjeti!, napisao je Šušnjar.

U nastavku objave osvrnuo se i na najavu državnih i vojnih počasti pravomoćno osuđenom ratnom zločincu.

- O ukusima se teško raspravljati, ali ne i o najavi državnih i vojnih počasti čovjeku pravomoćno osuđenom za genocid i ratne zločine, poručio je ministar.