Obavijesti

News

Komentari 0
OBAVIJEST GRAĐANIMA

Sustav Porezne nedostupan od petka popodne do subote! Neće raditi ni ove usluge e-Građana

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Sustav Porezne nedostupan od petka popodne do subote! Neće raditi ni ove usluge e-Građana
Rok za podnošenje godišnje porezne prijave istje?e sutra, 28. velja?e | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

U priopćenju je navedeno da se navedeni projekt provodi radi izgradnje novog informacijskog sustava i unaprjeđenja elektroničkih usluga, u skladu sa zahtjevima suvremenog digitalnog poslovanja

Sustav Porezne uprave na internetu bit će privremeno nedostupan korisnicima u razdoblju od petka, 26. lipnja 2026. od 16 sati do subote, 27. lipnja 2026. do 8 sati, zbog provođenja projekta Digitalna transformacija, izvijestili su u četvrtak iz Porezne uprave.

Kako su priopćili, putem sustava ePorezna i mPorezna bit će nedostupne brojne usluge unutar sustava eGrađani.

PUCAJU PO ŠAVOVIMA 'Porezi nas ubijaju, pa zatvaram svoje apartmane. Bolje mi je džaba sjedit, nego džaba radit'
'Porezi nas ubijaju, pa zatvaram svoje apartmane. Bolje mi je džaba sjedit, nego džaba radit'

U navedenom razdoblju neće biti moguć uvid u stanje porezno-knjigovodstvene kartice, kreiranje bar koda za elektroničko plaćanje poreznog duga, predaja zahtjeva za izdavanje porezne kartice, prijava poslovnih prostora u fiskalizaciju, predaja obrasca specifikacije nepovezanih uplata, predaja obrasca poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost, pregled zaprimljenih eRačuna u aplikaciji MikroeRačun te pregled eRačuna u FiskAplikaciji.

Korisnicima će privremeno nedostupno biti i izdavanje potvrda, predaja obrasca JOPPD-a te svih ostalih obrazaca, kao i predaja zahtjeva za preknjiženje i povrat preplaćenih sredstava na porezno-knjigovodstvenoj kartici te svih ostalih zahtjeva.

S obzirom na to da se radi o izvanrednim okolnostima nedostupnosti sustava, iz Porezne uprave su naglasili da će porezni obveznici, koji će u navedenom razdoblju isplaćivati plaću i mirovinu, moći predati obrazac JOPPD-a nakon što sustav ponovno postane dostupan. 

Tako predani JOPPD obrasci smatrat će se predanima u zakonskom roku, istaknuli su.

Nesmetano će raditi sustav za fiskalizaciju računa i sustav za fiskalizaciju eRačuna, a također će dostupne biti i usluge dodjele OIB-a i dohvata podataka iz evidencije OIB-a.

U priopćenju je navedeno da se navedeni projekt provodi radi izgradnje novog informacijskog sustava i unaprjeđenja elektroničkih usluga, u skladu sa zahtjevima suvremenog digitalnog poslovanja.

U ovoj fazi se moderniziraju i migriraju sustavi zabavnih i nagradnih igara, dio sustava dohotka od imovine vezan uz otuđenja, sustav  razmjena DAC7  i informacijski sustav uredskog poslovanja, kako bi se automatizacijom procesa smanjilo administrativno opterećenje poreznih obveznika te povećala učinkovitost i dostupnost usluga.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tko je Milan Drača Lalo, koji je preminuo nakon tučnjave? Srbin i HDZ-ovac, maloljetni branitelj
STRAŠNO

Tko je Milan Drača Lalo, koji je preminuo nakon tučnjave? Srbin i HDZ-ovac, maloljetni branitelj

Nasmrt pretučeni Milan Drača Lalo deklarirao se kao Srbin, bio član HDZ-a i dragovoljac Domovinskog rata te često javno iznosio svoje stavove...
VIDEO Ovo su trenuci udara strašnih potresa u Venezueli
SNIMILE KAMERE

VIDEO Ovo su trenuci udara strašnih potresa u Venezueli

Predsjednica Rodríguez izrazila je sućut žrtvama i njihovim obiteljima, no u svom prvom obraćanju javnosti nije precizirala točan broj poginulih...
FOTO Užasne scene u Venezueli nakon potresa. Uništene su zgrade, ljudi u šoku na ulicama
VELIKA KATASTROFA

FOTO Užasne scene u Venezueli nakon potresa. Uništene su zgrade, ljudi u šoku na ulicama

Epicentar potresa, koji se dogodio oko 15:04 po lokalnom vremenu, zabilježen je na plitkoj dubini od 13 kilometara, oko 28 kilometara od grada Moróna u državi Carabobo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026