AZBEST U SPLITU

Šuta: Debeljak i Brodosplit moraju stati pred građane

Piše HINA,
Split: Uplovljavanje broda s azbestom Moby Drea u splitski škver | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Na brodu se trenutno ne radi s azbestnim pregradama niti će se moći što je utvrdio Državni inspektorat, pa se iz Građanske inicijative "Zdravi Split" pitaju zašto je brod još uvijek tu.

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta rekao je u petak da od predsjednika Uprave "Brodosplita" Tomislava Debeljaka očekuje da stane pred građane i obavijesti ih da će talijanski brod "Moby Drea", u kojem se nalaze paneli punjeni azbestom, napustiti grad.

"Na potezu je uprava Brodosplita i gospodin Debeljak. Pozvao sam ga kao gradonačelnik da stane ispred građana i kaže da će brod otići van iz Splita. Očekujem njegovu odluku, a sve ostale izjave ili opravdanja ne dolaze u obzir'', rekao je Šuta u izjavi za RTL Danas.

Iz stranke Centar ranije su pozvali gradonačelnika Šutu i bivšeg gradonačelnika Andru Krstulovića Oparu, ujedno i HDZ-ove saborske zastupnike, da uskrate podršku Vladi ako brod s azbestom ne napusti Split.

''U komunikaciji sam s premijerom i ministrima, moj je stav je vrlo jasan. Drago mi je da je oporba shvatila da je škver u Splitu i da imamo problem", odgovorio im je Šuta te podsjetio da je još kao kandidat za splitskog gradonačelnika ukazao na to da sadašnji model upravljanja škverom nije održiv ni prihvatljiv za Split i da se određeni koraci moraju poduzeti.

Nakon što je građanska inicijativa ''Zdravi Split'' pozvala stanovnike Splita i okolnih gradova na novi prosvjed u ponedjeljak, 11. kolovoza, na Matejušci, splitski gradonačelnik opetovao je da podržava zahtjeve građana i njihovo pravo na zdravlje i čist okoliš.

Što se "Brodosplita" tiče, kazao je da mu koncesija treba biti oduzeta, s obzirom na postojeća dugovanja. Na pitanje tko je odobrio dolazak broda, rekao je da je to pitanje za nadležno ministarstvo te ponovio da se "nije trebalo dogoditi da brod uđe u vode Republike Hrvatske".

Zamjenik splitsko- dalmatinskog župana Stipe Čogelja (HDZ) ranije je pozvao Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da u svoje odredbe ugovora unese slične odredbe kao i Splitsko-dalmatinska županija da ako nešto nije u javnom interesu, i to odluči jedinica lokalne samouprave, mogu donijeti takvu odluku i koncesionare natjerati da prestanu s daljnjim radnjama. 

Na brodu se trenutno ne radi s azbestnim pregradama niti će se moći što je utvrdio Državni inspektorat, pa se iz Građanske inicijative "Zdravi Split" pitaju zašto je brod još uvijek tu. 

"Svi se slažu da brod s azbestom treba napustiti Split - i institucije i građani i  vlast - a brod je i dalje tu. Svi peru ruke i nitko ništa ne zna - ni kako je brod došao ni tko mu je dao dozvolu, ali bez institucija brod ovdje nije mogao biti", istaknuli su iz GI uoči prosvjeda ponovno pozivajući da brod ode iz splitskog škvera.

