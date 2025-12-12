Obavijesti

Šuta: Očekujem da će Vlada Splitu darovati Hotel Zagreb

Split: Tomislav Šuta medijima predstavio teme nadolazeće 8. sjednice Gradskog vijeća | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Šuta je kazao da će se o proračunu za iduću godinu raspravljati u utorak, u dugom dijelu dvodnevne sjednice Gradskog vijeća koja je danas počela

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta rekao je kako očekuje da Vlada RH danas usvoji zaključak koji će se odnositi na darivanje Hotela Zagreb u splitskom naselju Duilovo za prenamjenu u Dom umirovljenika što bi moglo utjecati na izglasavanje gradskog proračuna za 2026. "Na današnjoj sjednici Vlade RH je i darivanje Splitu Hotela Zagreb u Duilovu kojeg bi se prenamijenilo u Dom za starije što je iznimno važno za Split", rekao je Šuta novinarima u petak, uoči današnjeg početka dvodnevne sjednice Gradskog vijeća.

Darivanje hotela u Duilovu za prenamjenu u Dom za starije, kako se očekuje, moglo bi presudno utjecati na prihvaćanje gradskog proračuna za iduću godinu, jer je nekada član SDP-a sad nezavisni vijećnik Davor Matijević, kako je posjetio Šuta, ranije izjavio da će podržati proračun ako Vlada daruje Hotel u Duilovu za prenamjenu za Dom umirovljenika.

Matijevićev glas za proračun, kako je ističe, trebao bi biti 16. glas potpore što je natpolovična većina od ukupno 31 vijećnika.

Šuta je kazao da će se o proračunu za iduću godinu raspravljati u utorak, u dugom dijelu dvodnevne sjednice Gradskog vijeća koja je danas počela.

Vijećnik Centra Bojan Ivošević oštro je kritizirao Matijevića zbog ranije najave da će glasovati za proračun ako se hotel u Duilovu daruje Splitu za prenamjenu u Dom za starije.

"To je prijevara glasača jer Matijević je u Gradsko vijeće izabran kao kandidat SDP-a dok je bio predsjednik splitskog SDP-a" rekao je Ivošević novinarima prije današnjeg početka sjednice  Gradskog vijeća.

Šuta je pak pozvao vijećnike da jednoglasno podrže prijedlog o otkupu bankovnog potraživanja od pet milijuna eura za Spaladium arenu.

Ponovio je da će se otkupom tog bankovnog potraživanja Grad Split "izmaknuti" sporenjima od 125 milijuna eura koji bi opteretili gradski proračun. Kazao je i da će, u slučaju da Gradsko vijeće prihvati prijedlog o otkupu bankovnog potraživanja, uslijediti sanacija Spaladium arene za što je Ministarstvo turizma i sporta obećalo pomoć.

Također će, kako je najavio Šuta, uslijediti druga faza izgradnje poslovnog tornja u koji bi se izmjestila Gradska uprava i državne institucije.

To je bilo prvobitno planirano izgradnjom po modelu javno-privatnog partnerstva Spaladium arene za Svjetsko rukometno prvenstvo 2009.godine, ali taj dio nikad nije izgrađen.

