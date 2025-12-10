Obavijesti

Šuta pozvao vijećnike: 'Usvojite proračun za 2026. godinu'

Split: 7. sjednica Gradskog vijeća | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Šuta je istaknuo kako su proračunom za iduću godinu osigurana značajna financijska sredstva za izradu projektne dokumentacije za priuštivo stanovanje

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta pozvao je u srijedu vijećnike da na sjednici Gradskog vijeća u petak, 12. prosinca, prihvate novi proračun kako bi se realizirali strateški projekti, kao što su otkup potraživanja za Spaladium arenu, priuštivo stanovanje i izgradnja prometnica. "Ovoga petka vijećnici glasuju za povratak velikih sportskih događaja i manifestacija u Split pošto smo u proračunu za 2026. godinu osigurali pet milijuna eura za otkup potraživanja kako bi vratili Spaladium arenu u ruke građana", rekao je Šuta u video snimci podijeljenoj medijima.

Spaladium arena, nad kojom se od 2014. godine vodi stečajni postupak, zatvorena je u prosincu 2023. godine pa su od tada otkazani svi sportski, sajamski i koncertni događaji u njoj, koji su ostvarivali financijski profit i povećavali dolaske gostiju u Split.

Šuta je istaknuo kako su proračunom za iduću godinu osigurana značajna financijska sredstva za izradu projektne dokumentacije za priuštivo stanovanje. Također je planirano ulaganje 18 milijuna eura u izgradnju prometnica, a jedna od njih se odnosi na Žnjan, za što je iz proračuna osigurano 2,3 milijuna eura.

Na sjednici Gradskog vijeća koja je održana 12.  studenoga nije prihvaćen rebalans proračuna za ovu godinu, što je potaknulo nagađanja da bi i proračun za 2026. godinu mogao ostati bez natpolovične većine, što bi vodilo u izvanredne izbore za Gradsko vijeće.

Nezavisni vijećnik Davor Matijević, koji je nakon lokalnih izbora istupio iz SDP-a, tada je najavio da će biti i protiv proračuna za 2026. ako se ne ishodi dodjeljivanje Hotela Zagreb u Duilovu za potrebe Doma za starije, a to bi moglo presudno utjecati na većinsku potporu proračunu.

Šuta je pak izjavio kako je spreman za izvanredne izbore ako u prosincu ne bude prihvaćen proračun za 2026. godinu.

