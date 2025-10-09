Obavijesti

'IMAMO RUPU'

Šuta: Splitu nedostaje 40 mil. eura za dogovorene projekte

Šuta: Splitu nedostaje 40 mil. eura za dogovorene projekte
Na dnevnom redu današnje sjednice Gradskog vijeća je 49 točaka, a Šuta je prihvatio prijedlog da se uvrsti i točka koja se odnosi na izgradnju Centra za umirovljenike, oko čega su u Splitu podijeljena mišljenja

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta izjavio je u četvrtak da Gradu Splitu nedostaje 40 milijuna eura za projekte koje je dogovorila prethodna gradska vlast, ali nije osigurala financijska sredstva, pa će biti nužan rebalans proračuna kako bi se prevladale financijske poteškoće.

"Imamo 'rupu' od oko 40 milijuna eura za koju moramo pronaći rješenje, zato ćemo za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća pripremiti prijedlog rebalansa proračuna", rekao je Šuta novinarima prije početka današnje sjednice Gradskog vijeća.

Pritom je spomenuo tri garaže - u Papandopulovoj ulici, na Ravnim njivama i na Sućidru, za koje je ugovorena gradnja, a nisu osigurana financijska sredstva. Kazao je kako je uputio dopis Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj kojim traži kredit za financiranje tih garaža.

Na dnevnom redu današnje sjednice Gradskog vijeća je 49 točaka, a Šuta je prihvatio prijedlog da se uvrsti i točka koja se odnosi na izgradnju Centra za umirovljenike, oko čega su u Splitu podijeljena mišljenja.

Šuta smatra kako bi se centar trebao graditi u naselju Pazdigrad, nezavisni vijećnik Davor Matijević smatra da bi hotel Zagreb u Duilovu trebalo prenamijeniti u dom za starije, dok iz splitskog Sveučilišta predlažu preinaku tog hotela u Studentski centar.

