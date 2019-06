Sutra novi toplinski udar: Bit će do 38°C, u srijedu pljuskovi

Vikend nam je donio predah od nesnosnih vrućina koje su početkom tjedna pogodile cijelu Europu. Uživajte još danas jer sutra smo na udaru novog toplinskog vala. On će najprije zahvatiti područje središnje Hrvatske, Rijeke i dalmatinske Zagore, a u utorak će se proširiti na cijeli Jadran.

DHMZ je oglasio veliku opasnost od toplinskog vala u ponedjeljak za Zagreb, Karlovac i Rijeku, u utorak za Knin i Rijeku, a u srijedu za ponovno Rijeku, ali i Split i Dubrovnik.

U većini krajeva idućih će dana biti na snazi narančasto upozorenje što znači da je vrijeme potencijalno opasno.

- Budite spremni na pojavu zdravstvenog rizika zbog vrućine i visokih temperatura kod osjetljive populacije, ponajprije starijih i male djece. Slušajte i postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih službi, stoji u upozorenju DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Sutra će prevladavati pretežno vedro i vruće, na kopnu mjestimice i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, na Jadranu od 21 do 26, a najviša dnevna uglavnom između 31 i 36 °C.

No, sedmodnevna prognoza pokazuje nam kako bi temperature ponegdje mogle čak i premašiti 36 stupnjeva i to ponajprije u Karlovcu gdje bi moglo biti i 38 te u Zagrebu gdje se prognozira tek stupanj manje.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Na udaru toplinskog vala bit ćemo do sredine kraja utorka, ponegdje i srijede za kada su u nekim krajevima najavljeni i lokalni pljuskovi s grmljavinom koji će donijeti osvježenje koje bi moglo spustiti temperature ispod 30 stupnjeva.





Tema: Hrvatska