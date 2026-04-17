PET MJESECI KAOSA U ZAGREBU

Podvožnjak kod Vjesnika sutra bi trebali otvoriti za sav promet

Piše 24sata,
Zagreb: Počelo asfaltiranje podvožnjaka pored Vjesnikovog nebodara | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Pet mjeseci prošlo je od požara Vjesnikova nebodera, a jedna od najopterećenijih prometnica u Zagrebu napokon se vraća u puni pogon.

Vozači u Zagrebu napokon će odahnuti,podvožnjak na Slavonskoj aveniji, koji je mjesecima bio zatvoren, trebao bi se sutra ponovno otvoriti za promet. Prema informacijama, radovi su pri samom kraju. U tijeku je završno asfaltiranje, a već rano ujutro planirano je iscrtavanje prometne signalizacije. Radnicima je rečeno da bi sve trebalo biti dovršeno tijekom sutrašnjeg dana, nakon čega će promet krenuti punim profilom, javlja Večernji list. Ovaj važan prometni pravac bio je zatvoren još prije pet mjeseci zbog požara na zgradi Vjesnika, kada je iz sigurnosnih razloga obustavljen promet kroz podvožnjak.

Firma: Gdje ćemo s azbestom? To je tajna. Ministarstvo za 24sata: Još se traži lokacija

Tek nedavno stigla je potvrda Ministarstva graditeljstva da su uvjeti na gradilištu ponovno sigurni za njegovo korištenje.

Zagreb: Počelo asfaltiranje podvožnjaka pored Vjesnikovog nebodara | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Iako asfaltiranje ulazi u završnicu, posla još ima. Treba ukloniti privremenu prometnu infrastrukturu i vratiti staru regulaciju - ranije je objasnio zamjenik pročelnika u Gradskom uredu za promet Marko Velzek. - Nužno je demontirati montažne rubnjake, prilagoditi semafore na više raskrižja te ukloniti signalizaciju koja je vozače usmjeravala na obilazne pravce -  rekao je Velzek i dodao da se sve radi u fazama te da promet ne može istodobno funkcionirati uz privremena i stalna rješenja.

Zagreb: Počelo asfaltiranje podvožnjaka pored Vjesnikovog nebodara | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Podsjetimo, riječ je o jednoj od najprometnijih dionica u gradu kojom svakodnevno prođe između 90 i 100 tisuća vozila u oba smjera.

