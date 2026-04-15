Firma: Gdje ćemo s azbestom? To je tajna. Ministarstvo za 24sata: Još se traži lokacija

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
Firma: Gdje ćemo s azbestom? To je tajna. Ministarstvo za 24sata: Još se traži lokacija
Tvrtka koja ga mora zbrinuti kaže da je taj podatak poslovna tajna, a Ministarstvo tvrdi da se još ne zna lokacija

Gdje će završiti azbest s Vjesnikove zgrade? To jednostavno i konkretno pitanje postavili smo tvrtki koja je zadužena da taj azbest zbrine, ali smo od njih dobili nevjerojatan odgovor: To je poslovna tajna! Podsjetimo, ovih je dana i Ministarstvo graditeljstva objavilo kako se uklanjanje azbesta očekuje do 29. travnja 2026. Ugovor za uklanjanje azbesta potpisao je izvođač radova s tvrtkom Eneos. To je jedna od tri ovlaštene tvrtke u Hrvatskoj koja posjeduje suglasnost za obavljanje radova s azbestom. Kontaktirali smo tvrtku Eneos te nas je zanimalo gdje će se točno taj otpad odvoziti i koja je cijena zbrinjavanja tog otpada.

NEVJEROJATNO! Skrivaju gdje će odvesti azbest s Vjesnika: 'To je poslovna tajna'
Skrivaju gdje će odvesti azbest s Vjesnika: 'To je poslovna tajna'

Odgovorio nam je njihov direktor David Ceranić.

- Lokacije zbrinjavanja otpada i financijskih uvjeta regulirane su ugovorom koji je predmet poslovne tajne između ugovornih strana. Stoga ne možemo javno objavljivati te podatke - rekao je skrivajući podatak koji bi trebao biti poznat jer je nedvojbeno od javnog interesa.

Dodao je i da se radovi "izvode sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom, Pravilniku o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu i Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest".

- Svi postupci zbrinjavanja azbestnog otpada provode se uz potpunu propisanu dokumentaciju, prateće listove za opasni otpad i nadzor nadležnih tijela, sukladno zakonskim obvezama - tvrdi direktor Ceranić.

Inače, materijal kontaminiran azbestom, objavio je ministar, "usisavat će se s poda 16. kata u zgradi te će se odlagati u zatvoreni kontejner uz kontinuirano prskanje. Što se tiče uklanjanja azbestnog materijala sa stupova i greda, on će se također usisavati u zatvoreni kontejner uz kontinuirano prskanjem. Odvoz kontejnera i pakiranje u certificirane big-bag vreće za azbestni otpad odvijat će se u zatvorenom skladišnom prostoru".

Odlučeno je i da radnici ne smiju raditi na uklanjanju azbesta dulje od četiri sata te nakon svakog radnog ciklusa provodi se postupak dekontaminacije. Ranije je ministrica Marija Vučković rekla kako u Hrvatskoj postoji desetak lokacija s kazetama za zbrinjavanje opasnog otpada koji sadrži azbest.

- Mislim da ih je nešto više od deset koji imaju kapacitete. Na otprilike toliko mjesta, prema mojim informacijama - rekla je Vučković.

S druge strane, ministarstvo Branka Bačića kaže nam kako je u tijeku postupak u kojem će se odlučiti gdje će azbest zbrinuti.

- Dajemo i informaciju kako je u tijeku postupak radi utvrđenja trajne lokacije zbrinjavanja. Izvođač je zatražio ponude više ovlaštenika za zbrinjavanje azbesta u Hrvatskoj i u inozemstvu. - rekli su. 

Komentari 2
