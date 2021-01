Kuhari volonteri okupljeni oko Udruga kuhara koji su od prvog dana razornog potresa u Petrinji i spremaju tople obroke za stanovnike kojima je razrušen dom u srijedu kuhaju zadnji ručak nakon čega spremaju stvari, čiste i vraćaju se svojim kućama jer posao prepuštaju državnoj tvrtki Pleter.

Svu hranu koju su pripremali spremali su od donacija, dok su nešto malo namirnica posljednjih dana dobivali od Crvenog križa, a od ponedjeljka je na njihov punkt pripremljenu hranu dopremao i Pleter.

Danas je Pleter pripremio varivo od mahuna s krumpirom i puretinom s rižom.

- Danas poslužujemo Pleterovo jelo, varivo mahune sa krumpirom i rižom, mesa ima u tragovima. Definitivno bi tu trebalo više mesa, više začina. Treba biti kalorično, ljudi su u teškoj situaciji i treba im kalorična hrana, a ne juha. Mislim juhe su super za ovo vrijeme, ali juha je predjelo, a ne glavno jelo - komentirao je jedan od kuhara volontera, dodajući da su zbog takvog "praznog" jela u svaku porciju stavili malo veću količinu, ali i pečeni odrezak od svinjetine kojeg su pripremili povrh toga od svojih namirnica iz donacija.

Volonter Ivica Katić iz (38) iz Splita govori nam da je u Petrinju stigao 1. siječnja, a u međuvremenu je bio kod kuće dva do tri dana i ponovno se vratio.

– Vuklo me da dođem ovdje kao i prvog puta da pomognem momcima volonterima iz Splita. Ovdje sam do srijede kada kuhamo zadnji dan, a od četvrtka ovo sve ovdje preuzima Pleter. Dali smo sve od sebe od prvog dana, sa svim svojim srcem smo došli ovdje da pomognemo tim ljudima jer smo podsvjesno znali da država neće reagirati i da ljudima treba dati odmah krov nad glavom i topli obrok, a to je ono što mi znamo i možemo napraviti.Ovoj vlasti koja se nekako uspjela organizirati nakon 15 dana želim svu sreću u budućem radu - kazao je Ivica.

Većina volontera kuhara su nam kazali da najvjerojatnije odlaze u srijedu ili četvrtak, dok će tek rijetki od njih ostati.

Matija Pintać (32) iz Novog Marofa je u Petrinji također od prvog dana, stigao je s još dvojicom prijatelja nekoliko sati nakon potresa.

– Tu sam se susreo s gospodinom Marinom Medakom i od tada kuhamo. Sutra ćemo još ostati cijeli dan i kada poslužimo ručak i večeru, skupljamo stvari i idemo doma, samo se nadam da će svi ubuduće dobivati svoje obroke. Drago mi je da će to netko preuzeti i da se rasterete volonteri. I nama je počelo nedostajati volontera, stigla je zima i biti će ih sve manje i manje. Drago mi je da se država uključila da pomogne, da se moglo prije, moglo se, no svaka pomoć dobro dođe kada dođe. - govori Matija.

Kristijan Hadin (30) iz Kaštela je stigao u drugoj grupi volontera prije dva dana da pomogne ljudima da stanu na noge i ostanu ovdje, a kako je istaknuo ostati će u Petrinji još narednih nekoliko dana.

– Za mene je jako tužno da je državi trebalo dva tjedna da reagira, da uopće napravi nešto u vezi ovoga, da se pokrene. I na kraju niti hvala ne može reći ljudima koji su ovdje došli prvi, nego unajmljuju tvrtku koju moraju platiti. To je sve tužno i nije nimalo ugodno ljudima. - govori Kristijan.

U petak se volonterima priključio i Karlo Škorić (21) iz Lovrana, no kako stvari stoje u srijedu se već vraća kući. Smatra da se svi trude i rade i da im se treba biti zahvalan, a ne ih prozivati jer su sve sami složili i stvorili sustav i nije im nitko došao pomoći.

– Planirao sam ostati duže, no koliko sam shvatio i imam opći osjećaj da su svi povrijeđeni na način na koji se postupilo prema ugostiteljima volonterima pa praktički idemo svi doma - kazao je Karlo.

Volonter Ivo Matusinović (20) iz Splita je stigao kao zamjena prije dva dana, te također nakon spremanja i čišćenja u srijedu idućeg dana će se zaputiti kući.

– Drago mi je što smo koliko toliko mogli pomoći ljudima. Ljudi su nam zahvalni, a nam je toplina oko srca. Tužno je što nas država uz sav ovaj naš trud blati. Nisu nam rekli, naprotiv samo nam odmažu i razvlače nas po novinama kao da smo ne zna niti ja šta. - komentirao je Ivo.

– Sutra spremamo zadnji obrok i idemo. Očekivali smo barem jedan postotak agilnosti države. Učinili smo ono što smo tili, srcem i dušom i tijelom, to smo napravili, ljudima smo dali ono što je sad u ovom trenutku bilo najbitnije, to je topli obrok. Ljudi su po komentarima bili zadovoljni. Sustav smo postavili na node, iz dana u da se to poboljšavalo i nakon sedam dana smo bili spremni za sigurnih 15.000 porcije dnevno bez ikakvog problema izbacivati. Samo će to preuzeti Hrvatska država. Nadam se, samo se nadam da će ljudi biti nahranjeni, ništa drugo. - kazao je Robert Predrag Žmire (42) iz Trogira koji je u dva navrata volontirao u Petrinji, stigao je 2. siječnja i volontirao pet dana, a vratio se u subotu natrag.

Kuhar volonter Tomislav Nikšić (46) iz Zagreba svakog dana putuje u Petrinju gdje pomaže od prvog dana. Kaže da je na samom početku vladao kaos jer je pristiglo jako puno volontera, no vrlo brzo se uspostavio sustav koji je dobro funkcionirao, te je vladalo lijepo zajedništvo. Govori da je negativno što se posljednjih dana u mediji spominje tko je donirao, tko je kuhao. Smatra da se u zadnjih 15 dana jako puno sati odradilo u jako zahtjevnim uvjetima, potom takve komentare i kritike smatra da su proizašle iz nekog humora i iscrpljenosti.

– Smatram da se nitko ne bi trebao istisnut, u idućim mjesecima će biti još jako puno posla i da će trebati jako puno volontera u toj nekoj kojoj organizaciji u kojoj vjerujem da će svatko naći svoje mjesto tko želi pomoći - kazao je Tomislav.

Nikolina Perizović (25) iz Rijeke je od prvih dana nakon potresa dolazila u više navrata nakon čega je pronašla smještaj i ostala. Ostaje do srijede nakon čega se vraća kući, a nada se da će svi dobiti topli obrok i da nitko neće ostati gladan.

Marko Lukež (38) iz Pule je od 30. prosinca u Petrinji s kratkim prekidima i planira ostati koliko god bude potrebno. Žao što mu je što to sve završava jer je vidio da su državne porcije malo manje nego li njihove, a i zbližio se s ljudima.

– Ostat ću tu do kada se treba ostati, do kada se može pomoći, volontirati. Ne znam što su odlučili, ne stignemo pratiti vijesti, ne znamo što su odlučili. MI ćemo valjda biti još dan, dva, čuli smo da država to sve preuzima. Mi bi rado još ostali, ali ne znam. Malo je glupo što su sve tako napravili, bolje da su se s nama dogovorili ili da je bilo sedam dana volontiranja. A ne sada kada se sve napravilo i uhodalo je gotovo. Mogli su napraviti ugovore sa firmama, izaći u susret, kada je već sve to tako uhodano. Ljudi su se priviknuli na nas i našu hranu i žao im je što odlazimo. Sada odjednom mi dobivamo njihovu hranu koja nije toliko zasitna, a mi je moramo dijeliti, to je malo pokvareno. Onda moramo ljudima objašnjavati, jer jedan dan grah varivo bude dobar, kaloričan, a drugi dan, njihov "prazan", ne kažem da je loš, ali kada volontiraš radiš sa guštom, a kada oni gledaju po normativima normalno da gledaju da uštede na namirnicama - komentirao je Marko.

Darko Glavak (35) iz Županje je kao i ostali u Petrinju stigao 29. prosinca, bez razmišljanja, samo da pomogne najbolje što ože, a kući se vraća u srijedu.

– Kako je do sada rečeno ostajem do sutra zato što preuzima Plater koji državi naplaćuje obroke. Nemam namjeru za njih raditi besplatno. S obzirom da sam bez posla, ako ponude nekim od na neke novce ostat ću. Nisam tu došao zbog novca volontiram ovdje već 14 dana, ali za njih neću raditi besplatno zato je ionako uzimaju novce od države. Ovo sve što se događa to je politika. Država je malo nezgrapno odradila, mogli su bolje, ali tako je kako je, Mi kuhari, dali smo sve od sebe najbolje što smo mogli i mislim da su ljudi zadovoljni s nama. Svim tim ljudima želim puno sreće i mirnijih dana nego što smo ih do sada zatekli. - kazao je Darko.