Sv. Ivan Žabno i Gradec spojit će vlak: Kreće već od prosinca

Početkom prosinca bi trebala biti puštena u promet pruga na dionici Sveti Ivan Žabno - Gradec, zaključak je sastanka koji se u utorak održao u Zagrebu, a kojem su nazočili predstavnici Bjelovarsko -bilogorske županije i čelne osobe HŽ Putnički promet.

No, prije nego se ta dionica pruge novoizgrađene pruge u dužini od 12,2 kilometara pusti u promet još je potrebne suglasnosti i dozvole kako bi zadnju riječ dala Agencije za sigurnost željezničkog prometa. To je prva pruga koja je izgrađena u Hrvatskoj u zadnjih 50 godina, a Bjelovarsko-bilogorska županija je ishodila građevinsku dozvolu i predala projekt HŽ Infrastrukturi.

Kako u prosincu kreće novi vozni red to se na sastanku razgovaralo kako na najbolji mogući način posložiti vozni red. Prijedlog BBŽ je da se uvede što više direktnih linija u jutarnjim i poslijepodnevnim satima kada je to za sada jedino moguće, jer još uvijek traju radovi dijelu pruge Dugo Selo - Križevci koji će se odvijati svakodnevno od 7 do 15 sati. Prema sadašnjim procjenama od Bjelovara do centra Zagreba na nekim linijama stići će se za nešto više od sat vremena i bit će to najbrži dolazak iz centra naše županije do centra metropole i natrag.

Tema: Hrvatska