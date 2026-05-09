Svađa oko naknada: Ryanair planira zatvoriti bazu u Solunu

Ryanair će ove zime zatvoriti svoju operativnu bazu u grčkoj zračnoj luci Solun i smanjiti broj letova u taj grad i iz njega, nakon što je operater zračne luke Fraport povećao godišnje naknade, rekao je u petak glavni komercijalni direktor. U razgovoru s novinarima u Ateni, Jason McGuinness rekao je da nije postignut napredak u pregovorima između niskotarifnog prijevoznika i Fraporta, koji je povećao naknade u brojnim grčkim zračnim lukama.

„Fraport Grčka nastavio je povećavati naknade, koje su sada 66 posto iznad razine prije covida“, rekao je McGuinness.

Fraport Grčka rekao je da su sve tvrdnje koje povezuju Ryanairovu odluku s naknadama zračnih luka ili naknadom za razvoj zračne luke (ADF) koju je nametnula grčka država potpuno neutemeljene.

„Odluka o smanjenju zimskih operacija u zračnoj luci Makedonija u Solunu isključivo je povezana s Ryanairovom komercijalnom strategijom, poslovnim modelom i razmatranjima profitabilnosti“, rekao je Fraport u izjavi kasnije u petak.

Irski prijevoznik, najveći u Europi po broju putnika, ima 95 operativnih čvorišta diljem kontinenta gdje drži zrakoplove i ima kabinsko osoblje. Također je prošli mjesec najavio zatvaranje svoje baze u Berlinu zbog viših naknada i poreza.

McGuinness nije rekao hoće li najnoviji potez dovesti do smanjenja broja radnih mjesta među 100 ljudi koji rade u bazi u Solunu.

Kapacitet se također smanjuje u atenskoj zračnoj luci za nadolazeću zimu, što rezultira ukupnim gubitkom od 700.000 sjedala i 12 ruta diljem Grčke.

Zrakoplovi će biti preusmjereni u Albaniju, Italiju i Švedsku.