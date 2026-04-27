Ryanair zatvara bazu u Berlinu

Najveći europski niskotarifni zračni prijevoznik Ryanair najavio je da će 24. listopada 2026. godine zatvoriti svoju bazu u Berlinu. Ovaj potez rezultirat će premještanjem sedam zrakoplova i smanjenjem kapaciteta letova prema i iz njemačke prijestolnice za čak 50 posto tijekom zimske sezone. Kao glavni razlog navode se visoke zračne pristojbe i nepovoljno porezno okruženje u Njemačkoj.

Zbog ove odluke, irska kompanija očekuje pad broja putnika u Berlinu s 4,5 milijuna na oko 2,2 milijuna godišnje. Sedam zrakoplova koji su dosad bili stacionirani u zračnoj luci Berlin Brandenburg (BER) bit će prebačeni u, kako navode, konkurentnije i jeftinije baze u drugim članicama Europske unije koje su ukinule ili smanjile zrakoplovne poreze, poput Švedske, Slovačke, Albanije i Italije.

'Njemačko zrakoplovstvo je slomljeno'

Iz Ryanaira ne štede na oštrim riječima kojima opisuju stanje u njemačkom zrakoplovnom sektoru. Eddie Wilson, izvršni direktor tvrtke Ryanair DAC, bio je izravan, okrivivši za povlačenje njemačku vladu i upravu berlinske zračne luke.

​- Njemačko zrakoplovstvo je slomljeno. Vlada priznaje da je nekonkurentno, ali i dalje ne postoji strategija za smanjenje zrakoplovnih poreza ili visokih aerodromskih naknada, unatoč našim upozorenjima da će Njemačka izgubiti promet, povezanost, radna mjesta i trgovinu - izjavio je Wilson.

Njegov nadređeni, izvršni direktor cijele Ryanair grupe Michael O'Leary, bio je još oštriji u ocjeni njemačkog tržišta, koje je nazvao "najmanje produktivnom ekonomijom u Europi" i "najskupljom zrakoplovnom ekonomijom". U jednoj izjavi je bez okolišanja poručio: "Berlin je samo gubitak vremena."

Ryanair ističe kako je od 2019. bio prisiljen zatvoriti i baze u Frankfurtu, Düsseldorfu i Stuttgartu, što je rezultiralo povlačenjem 13 zrakoplova, te ukinuti sve letove za Dresden, Leipzig i Dortmund.

Troškovi su se oteli kontroli

Prema podacima koje je objavila kompanija, troškovi poslovanja u Njemačkoj postali su neodrživi. Zračne pristojbe u zračnoj luci BER porasle su za otprilike 50 posto od 2019. godine, a planira se i dodatno povećanje od deset posto do 2029. godine. U isto vrijeme, promet putnika u Berlinu pao je s 36 milijuna u 2019. na 26 milijuna u 2025. godini. Ryanair tvrdi da je njemački zrakoplovni porez od 2019. više nego udvostručen, sa 7,30 eura na 15,50 eura po putniku, dok su se naknade za kontrolu zračnog prometa utrostručile.

Zračna luka Berlin (BER) objavila je da je iznenađena najavom i osporila je Ryanairove tvrdnje o povećanju naknada, navodeći da su njihove cijene u europskom prosjeku. Ipak, priznali su da širi pritisci na troškove, osobito oni koje nameće država, ostaju izazov za njemačko zrakoplovstvo.

Sindikati i ekolozi negoduju

Oko dvjesto pilota i članova kabinskog osoblja sa sjedištem u Berlinu obaviješteno je o zatvaranju baze te su im ponuđene pozicije u drugim Ryanairovim bazama diljem Europe. Njemački sindikat Verdi kritizirao je planove irske tvrtke kao "korporativnu strategiju isključivo usmjerenu na profit". Dennis Dacke iz Verdija izjavio je da se zaposlenici Ryanaira predugo tretiraju kao "potrošna roba".

S druge strane, ekolozi i zagovornici željezničkog prometa u ovoj odluci vide priliku. Analitičar europske željezničke politike Jon Worth rekao je za The Guardian kako bi smanjenje Ryanairovih operacija u Berlinu moglo potaknuti više putnika da umjesto aviona odaberu vlak. Berlin je već izravno povezan vlakom s Amsterdamom, Varšavom, Pragom, Bečom i Parizom, a uz jedno presjedanje dostupni su i Bruxelles, Budimpešta, Ljubljana i Zagreb.

*Uz korištenje AI-ja