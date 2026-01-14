Obavijesti

NEMIRI NA POLITIČKOJ SCENI

SDP-ovac usporedio Karamarka s Plenkovićem: 'Samo naprijed Mišel. Možda sustigneš Dahliu..'

Piše Ivan Štengl,
SDP-ovac usporedio Karamarka s Plenkovićem: 'Samo naprijed Mišel. Možda sustigneš Dahliu..'
Nakon gostovanja potpredsjednika SDP-a Mišela Jakšića na N1, redom su se oglasili Tomislav Karamarko, kojem nisu 'sjele' usporedbe s Plenkovićem te Dalija Orešković...

Karamarko je imao problem s brojanjem HDZ-ovih politika u kampanji pa tako i Plenković zna sve o eventualnim lijevim ili lijevo-centrističkim sucima Ustavnog suda, a ima problem nabrojati koja su sva imena na desnici. Andrej Plenković će sa svime što izvodi ostati i postati jedini istinski hrvatski komunist, izjavio je u razgovoru za N1 potpredsjednik SDP-a i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić.

SDP-ovac je Plenkovića usporedio s bivšim šefom HDZ-a Tomislavom Karamarkom, a na njegov odgovor nije se dugo čekalo.

- Poslali mi prijatelji link da pogledam šprehu nekog Mišela Jakšića na N1. Ma uopće me ne zanima što taj lik ima za reći naciji. Ništa pametno očito?! Jer nacija je i sluđena od takvih i sličnih koji izviru i ispadaju iz stranačkih kanalizacija poznatog vonja. No kako sam postao “narcisoidan i osjetljiv”, zanimalo me što taj Francuz trkelja o meni”, napisao je u objavi uz fotografiju miša.

- Eto, Mišel, Žan, Žak, Rafal ili kako već, ja sam ponosan na to. I kad vidimo što je i čija je Hrvatska danas, jasno je zašto sam morao otići. Moj drugi mandat profilirao bi nekakvu drugačiju Hrvatsku. Hrvatsku sa imenom i prezimenom. Dalo bi se, podosta o tome… A ti Mišel samo naprijed. Ako tako nastaviš, možda sustigneš i političarku Dahliu…- poručio je.

IZBOR KLAUŠKOG Osobe godine: Desni trubadur Thompson i Dalija koja ne šuti
Osobe godine: Desni trubadur Thompson i Dalija koja ne šuti

Na Karamarkove prozivke oglasila se i Dalija Orešković.

- Ovaj čovjek je bio potpredsjednik Vlade RH. Tomislav Karamarko je sve što trebate znati o HDZ-u.  Što je i čija je Hrvatska danas, pa da to Tomislavu Karamarku smeta? Kakvu je to Hrvatsku Tomislav Karamarko promišljao, ako ju danas nakon skoro 10 godina uzastopne vlasti, nije ostvario njegov HDZ? - dio je njezine objave.

