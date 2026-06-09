Svađa u HSLS-u: Raskol zbog najmlađe državne tajnice

Jedan odlazak na Zagreb Pride pokrenuo je lavinu koja je u samo nekoliko dana razotkrila duboke podjele u vrhu HSLS-a i dovela do najteže unutarstranačke krize u posljednjih nekoliko godina.

Sve je počelo kada se državna tajnica u MUP-u Nevenka Lastrić-Đurić, koja se otvoreno zalaže za legalizaciju prostitucije i lakih droga, pojavila na ovogodišnjem Zagreb Prideu. Dok su jedni njezino sudjelovanje tumačili kao logičan nastavak liberalne politike zaštite manjinskih prava, drugi su u tome vidjeli simboličan odmak od identiteta stranke. Ono što je na prvi pogled izgledalo kao još jedna politička rasprava ubrzo se pretvorilo u otvoreni obračun unutar vodstva HSLS-a.

Prvi je reagirao zamjenik predsjednika stranke Mirko Budiša. Ustvrdio je da je sudjelovanje Lastrić-Đurić na Prideu njezin osobni politički čin te da nema veze sa službenim stajalištima stranke. Posebno mu je zasmetalo, kako je naveo, sudjelovanje na događaju na kojem se pojavljuju totalitarni simboli i političke poruke koje smatra nespojivima s liberalnim vrijednostima HSLS-a.

- Njezino sudjelovanje na tom prosvjedu, na kojem se ističu totalitarni simboli poput srpa i čekića te gdje se otvoreno poziva na revoluciju, kao i njezini naknadni medijski nastupi, predstavljaju isključivo njezin osobni čin i privatni politički stav- poručio je Budiša. No umjesto da se sukob zaustavi, uslijedio je odgovor predsjednika stranke Darija Hrebaka. Stao je u obranu državne tajnice i poručio da je zaštita manjinskih prava dio identiteta HSLS-a još od njegovih početaka. Time je sukob izbio na površinu.

Pravi politički potres uslijedio je u ponedjeljak. Gabriela Bošnjak, članica predsjedništva HSLS-a, dala je ostavku na tu funkciju i podržala je Budišine kritike Hrebaku. Sve ovo podsjeća na već poznate raskole u HSLS-u. Tijekom devedesetih HSLS je pod vodstvom Dražena Budiše bio jedna od najjačih oporbenih stranaka u Hrvatskoj, ali i stranka čije su sukobe često pratili odlasci istaknutih članova. Nakon sukoba s Budišom 1997. stranku su napustili Vlado Gotovac i njegovi suradnici te osnovali Liberalnu stranku. Novi veliki raskol dogodio se 2002. kada su Jožo Radoš, Dorica Nikolić, Željko Bagić i drugi osnovali Libru nakon izlaska HSLS-a iz Vlade Ivice Račana. Tijekom godina stranku su napuštali i drugi poznati liberali, među njima Zlatko Kramarić, pa aktualni sukob mnogi vide kao nastavak dugotrajnih borbi oko političkog identiteta HSLS-a.