Svake godine ista priča na plažama: 'Cijeli dan su prepune ručnika, a ljudi uopće nema'

U Drveniku je stanje katastrofa. Ljudi već ujutro u 8 sati, a možda i prije, zauzmu mjesto na plaži ručnicima. Nikoga nema do 10 sati ili kasnije. Zauzeto je 80 posto plaže, a ljudi niti blizu toliko. To je zaista nekulturno prema onima koji dođu s malom djecom i ne mogu naći mjesto na plaži.

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Pokretanje videa... VIDEO 'Rezerviranje' mjesta na plažama | Video: 24sata Video

Požalila nam se tako jedna čitateljica 24sata i iznova pokrenula priču, koja svake godine muči lokalce, turiste, ali i komunalne redare diljem Jadrana. Plaže, koje može koristiti svatko, pretvaraju se tako u odlagališta ručnika. Njime 'rezerviraju' mjesto i nadaju se da im ga nitko neće maknuti.

- Nažalost, niti kultura ljudi nije na razini. Svatko svakome hoda gotovo po glavi, ne ostavljaju nimalo prolaza do mora. Hodamo cik-cak kroz te ručnike. Grad je prelijep, kao i plaža, ali ovakvo ponašanje upropasti odmor - kaže čitateljica.

Apelira na lokalne vlasti da krenu skupljati i bacati 'napuštene' ručnike, kako bi se zaveo red.