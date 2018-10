'Svaki milimetar maternice mi se žario, izgubila sam sina...'

Imam 30 godina, troje krasne djece i dvije kiretaže u splitskoj bolnici. Prvi mi je spontani pobačaj bio u svibnju 2016. godine. Drugi lani u lipnju. Prilikom prve kiretaže imala sam vezu pa sam, možda zato, dobila anesteziju. Druga kiretaža bila je bez potezanja veze i na živo, otvara nam svoju dušu Splićanka Vesela Vrkić.

U 21. tjednu trudnoće srce njezine bebe prestalo je kucati. Predvečer je došla u bolnicu i u 21 sat dobila gel da joj izazove trudove. Boljelo ju je, povraćala je.

- Boljelo me, čini mi se, gore nego prvi put. Možda zato što taj put nisam plakala, pa je bol bio jedini osjećaj - prisjeća se Vesela.

U jedan sat nakon ponoći suprug joj je otišao kući, ona malo pridrijemala, da bi je dva sata kasnije probudila bol. Nije zvala sestre.

- U tišini i bez puštenog glasa zbog uspavane cimerica koja je upravo rodila, obavljam porod sama. Namještam se kako mi odgovara i beba izlazi u dva tiskanja bez značajnijih problema. Tek tada zovem sestru kojoj kažem da stane da bi mogla još jednom tiskati da i posteljica izađe.

Nema dežurstva za takve situacije

Žena me nije imala volje čekati i odvodi me u prizemlje. Poučena prvom kiretažom s anestezijom, uvjerena sam da će biti sve dobro. Dočekuju me mlada doktorica i starija sestra, vrata od sale otvorena i nema nigdje nikoga. Pitam hoću li dobiti anesteziju i dobivam bezobrazan odgovor: ’Koga ćemo sada zvati i buditi za to? Za ovakve situacije nema dežurstva.’ Kiretira me na živo. Vidim joj lice, bar u trenutcima kada mi lice nije deformirano od grča. Žena, svojih mladih 30-ak, nečija kći, osoba s maternicom i potencijalna majka hladno mi govori da se smirim i istrpim, da nisam od šećera i da je stotine žena ovo prošlo i nije kmečalo. Sestri zarivam nokte u kožu, trudim se ne vrištati jer smo tik uz čekaonicu gdje par rotkinja čeka svoj sretan trenutak. Petnaest minuta boli izašle iz devetog kruga pakla. Svaka žila na tijelu mi je nabrekla, a svaki milimetar maternice i utrobe žario - s mukom se prisjeća Vesela. Zaspala je iscrpljena sa saznanjem da je izgubila sina koji se trebao zvati Toma. Ujutro je pitala jesu li uzeti uzorci bebe i hoće li biti poslani na genetsku obradu. Rekli su joj da hoće. Ali..

- Uzorci nisu uzeti ispravno i ja nemam genetsku obradu bebe. Imam samo dijagnozu patologa i pretpostavku prekrasnog ginekologa koji me vodi. Imam i njegovo razumijevanje u ljutnji, razočarenju i odluci da više ne pokušam sa suprugom imati biološko dijete. Eto, tako pacijentu preminu sve želje da ikada više bude roditelj - zaključila je Vesela.

A već treći dan žene diljem Hrvatske istresaju u komentarima sve patnje i poniženja koja su prolazile tijekom kiretaža na živo.

Udruga Roda pokrenula je veliku akciju i prikuplja pisana iskustva žena koja će u ponedjeljak odnijeti ministru zdravstva Milanu Kujundžiću. U moru potresnih svjedočanstava javila se i jedna doktorica koja se ispričala svim ženama koje su prošle horor.

I liječnici se ispričavaju

- Znajte da je jedna žena i doktorica pročitala svako pismo i plakala nad svakom pričom. Žao mi je zbog vaših gubitaka. Žao mi je zbog Vaših groznih i hororskih iskustava. Žao mi je što Vas je boljelo. Žao mi je što ste bile ignorirane, ponižavane i što ste naišle na loše kolege. Žao mi je što su Vas vrijeđali i vikali na Vas. Žao mi je što sada imate traume, psihičke i fizičke. Žao mi je što su Vam uzeli dostojanstvo. Sve ovo što sam pročitala je nedopustivo! - napisala je liječnica i uz to priložila tekst Hipokratove zakletve. Predsjednica Udruge za promicanje prava pacijenata mr.sc. Jasna Karačić kaže da se postupak kiretaže u pravilu izvodi po protokolu svake ustanova bilo gdje u svijetu, a uključuje lokalnu i opću anesteziju uz indikaciju ili kontraindikaciju što isključivo određuje liječnik koji je obavlja.

- Nemamo svi isti prag tolerancije na bol i ne može netko drugi odlučiti da li pacijenticu boli ili ne. Ako se već pristupa zahvatu bez anestezije, onda pacijentica mora biti pripremljena psihički na taj zahvat, a puno je lakše podnijeti bol ako je komunikacija provedena na dostojanstven način. Ne može nedostatak anesteziologa biti razlog za nedavanje anestetika, kao ni ušteda u zdravstvu. To se ne može prihvatiti kao opravdanje - kaže Karačić dodajući da su lani od pučke pravobraniteljice tražile da se žene zaštiti od neljudskog pristupa.

- Ona za nas nije imala vremena, kao ni liječnička komora. Ovo je protivno deklaraciji o ljudskim pravima- zaključila je.

Ako je bilo bezbolno, zašto su mi vezali ruke i noge?

Ono što ja znam, nisam dobila nikakvu anesteziju. Uostalom, sad kad već vraćamo film unatrag, ako je to samo kao da nekoga taknete, onda ne znam zašto su me svezali, odgovorila je zastupnica Mosta Ivana Ninčević Lesandrić na izjavu liječnika splitske bolnice kako nije bilo kiretaže.