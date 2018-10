Rade budale od svih nas: Vlada nam prodaje muda pod bubrege

Što bi se dogodilo da svi poslušaju poziv ministra Milana Kujundžića i odmah prestanu pušiti zbog skupljih cigareta? Svim građanima bi porastao porez na nešto drugo. Jer oni koji puše uplate godišnje u proračun četiri milijarde kuna PDV-a i trošarina.

Taj iznos je skoro jedan vojni proračun. I nije u ovoj priči poanta jeste li pušač ili ne, nego je poanta primjera da nam Vlada i ministar svima prodaju muda pod bubrege kako bi zavukli ruku dublje u naš džep. Od tih trošarina trebao bi najveći dio ići HZZO-u jer pušači su rizična skupina i više obolijevaju, pa im je liječenje navodno češće i skuplje.

Ali pazite sad, Vlada ne uplaćuje godišnje do 1,5 milijardi kuna koje prikupi istom tom, svojem, HZZO-u. I to otvoreno priznaje. Da uplati, možda ne bi bilo dovoljno novca u proračunu, pa bi, ne daj Bože, možda provela neku reformu i uštedjela. Ali kad nema novca za zdravstvo, kad ne plaćaju svoje obveze, idu na naše jače oporezivanje.

Čak i ako se pomirimo s tim da treba više oporezovati cigarete i alkohol, ostaje pitanje - a zašto nam dižete zdravstveni doprinos od Nove godine? Viši zdravstveni doprinos donijet će do 1,8 milijardi više za zdravstvo. Ali, ajde, neka dobronamjerno progutamo i to povećanje, vjerujući ministru da ćemo imati bolji i dostupniji sustav. Pa pitamo, dobro, a na što će taj novac od poskupljenja i višeg doprinosa otići? E, na to nema odgovora.

Objavljeno je da uz prijedlog poskupljenja cigareta uopće nema plana ulaganja. Pitali smo i Ministarstvo zdravstva za što će trošiti novac od višeg doprinosa i mogu li jamčiti da dugovi neće rasti nakon tog poskupljenja. Dobili smo šutnju. Kad sve to pogledate zajedno, plus dodate predizborno obećanje HDZ-a i Kujundžića da neće biti nikakvih poskupljenja u zdravstvu, onda je jasno da od nas rade budale. A kako stvari stoje, i neometano će nastaviti.