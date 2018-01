Sve ćete morati odvajati, ali računi vam neće biti po količini

Zagrebačka Gradska skupština prihvatila je u utorak odluku o odvajanju otpada. Dio zastupnika nezadovoljan je jer se odlučivalo dan prije isteka zakonskog roka, a mnoge odredbe u njoj neprovedive su.

- Odluka stupa na snagu, a da osnovna infrastruktura nije riješena. Trebat će barem pola godine da se kante za biootpad podijele. Osim toga, kante koje moraju biti na javnim površinama bit će dostupne trećim osobama, što znači da se neće moći provoditi niti kazne - poručuje Tomislav Tomašević (Zagreb je naš) dodajući kako je najveći problem odvajanja otpada što ostaje isti sustav naplate.

- Sustav naplate koji se temelji na volumenu spremnika, a ne na stvarno odloženom otpadu je sulud i nepoticajan. Da bi se to individualiziralo, postoje brojne tehnologije, no ništa od toga se nije razmatralo jer se smatra da je to skupo iako nismo dobili nikakve podatke koje bi to potkrijepile. Sa ovakvim bazičnim sustavom će postati brojni problemi u zajedničkim spremnicima u zgradama jer će oni koji će odvajati otpad na kraju biti zakinuti u odnosu na one koji ne odvajaju jer će plaćati prosjek - zaključio je.

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Andrija Mikulić (HDZ) podržao je prijedlog Milana Bandića o otpadu, ali uz amandman da se kazne odgađaju dok davatelj usluga ne osigura sve potrebne uvjete za korisnike usluge.

Prema Bandićevoj odluci Zagrepčani ću svoje smeća bacati u kontejnere veličine od 80 do 1100 litara ili će građanima podijeliti vrećice od 60 litara. Spremnici za reciklirani otpad nalazit će se na nekoliko lokacija u Zagrebu - na javnim površinama i reciklažnim dvorištima, a grad mora donijeti plan rasporeda svih tih lokacija. Najmanja učestalost odvoza miješanog komunalnog otpada i bio otpada je jednom tjedno dok će se papir i plastika odvoziti dva puta mjesečno.

Svaki građanin dobit će izjavu koju mora ispuniti i vratiti komunalnom poduzeću u roku od 90 dana. U toj izjavi, između ostalog, mora navesti broj članova domaćinstva. Svaki mjesc kućanstvo će dobiti dvije vreće za odvajanje plastike i metalne ambalaže. Dva puta godišnje imate pravo na odvoz glomaznog otpada bez naknade, a datumi odvoza mogu se provjeriti u gradskoj čistoći.

U Zagrebu će ostati stari kontejneri, a raspisan je natječaj za više od 20.000 novih. Nakon donošenja odluke Čistoća ima 30 dana za izradu novih cjenika, a onda krećemo sa slanjem izjava, najavila je pročelnica za gospodarstvo Mirka Jozić.

Prvo opomene,a onda po džepu

Tko ne predaje otpad odvojeno, riskira kaznu u iznosu do 10.000 kuna. prvo idu opomene.

A tko će to kontrolirati?

Ako u spremnik za miješani otpad stavite kisleine, lužine, boje...riskirate kaznu do 3000 kuna.

Zabranjeno pakostiti

Tko onemogući drugima da koriste odgovarajući kontejner dobit će 1000 kuna kazne.

Nemojte lagati jer slijedi kazna

Tko slaže da ne koristi nekretninu, a ipak je koristi mogao bi biti kažnjen sa 3000 kuna.

Nove zgrade sa spremnicima

Prilikom projektiranja novih objekata investitor mora isplanirati prostor za spremnike.

Tvtke će se morati odvojiti

Kada su u istoj zgradi tvrtke i stanari, čistoća će tvrtkama dodijeliti zaseban spremnik.

Nema struje, nema niti smeća

Za nekretnine koje se ne koriste 12 mjeseci ili više ne morate plaćati odvoz otpada.