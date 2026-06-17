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ŠTETA JE VELIKA

Sve je više sudara s divljači na hrvatskim cestama: U Čabru stradao medvjed, u Vrbiku tele

Piše HINA,
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Sve je više sudara s divljači na hrvatskim cestama: U Čabru stradao medvjed, u Vrbiku tele
ILUSTRACIJA | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

U sudarima nije bilo ozlijeđenih osoba, uginule životinje preuzeli su djelatnici nadležnih tijela, a materijalna šteta iznosi oko 24.350 eura, izvijestili su iz Policijske uprave primorsko-goranske

Tijekom lipnja na cestama Primorsko-goranske županije zabilježeno je više sudara vozila s divljači i domaćim životinjama, primjerice na području Čabra se osobno vozilo sudarilo s medvjedom, dok je u Vrbniku na otoku Krku u vozilo udarilo tele.

U sudarima nije bilo ozlijeđenih osoba, uginule životinje preuzeli su djelatnici nadležnih tijela, a materijalna šteta iznosi oko 24.350 eura, izvijestili su iz Policijske uprave primorsko-goranske.

Po podacima policije, u lipnju je zabilježeno 17 slučajeva u kojima je na osobna vozila naletjela srneća divljač - na području Delnica, Jelenja, Klane, Kostrene, Malog Lošinja, Matulja, Mošćeničke Drage, otoka Krka, Viškova i Vrbovskog.

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Zabilježen je i nalet triju divljih svinja na vozila na području Krka i Matulja, a na širem području Matulja sudar vozila sa čagljem.

Iz policije navode kako su zabilježeni i slučajevi kada su domaće životinje izletjele na kolnik i udarile u osobna vozila, u Vrbniku na otoku Krku je u vozilo udarilo tele, a u Poljanama kod Ičića pas.

Policija moli vozače da budu oprezni na cestama, posebice u jutarnjim satima i prilagode brzinu kretanja stanju i uvjetima na cesti.

Vozači koji su naletjeli na životinje na cesti odgovarat će prema odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, ako se utvrdi da je do toga došlo zbog kršenja prometnih propisa, odnosno ako su vozili neprilagođenom brzinom.

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