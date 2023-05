Sve je više žena koje padaju u neimaštinu: 'Kopaju po smeću i traže boce da zarade par eura'

Posebno me pogađa što u zadnje vrijeme ima sve više najnormalnije obučenih gospođa, koje su u mirovini, a kopaju po smeću i traže boce, ne bi li zaradile tri, četiri eura. To su sve žene koje su bile neki srednji stalež, koje su cijeli život radile, a sad su im mirovine nikakve. Još ako su bolesne pa imaju izdatke za lijekove, to ih dodatno gura u duboko siromaštvo. Nekad su boce tražili uglavnom muškarci, često i beskućnici, no sve je više žena među njima. To je ono od čega mi se steže srce - rekla je za 24sata Nana Schaps, poznata humanitarka koja godinama vodi udrugu Facebook humanitarci.

Priča nam da je tijekom zime sretala gospodina kojemu pomaže njena udruga.

"Zimi se griju u trgovačkim centrima"

- Pitala sam ga je l' u kupovini pa mi je samo odgovorio: "Ma kakvoj kupovini, ovdje sam jer se besplatno grijem da ne moram doma paliti grijanje jer su preskupe režije". To su vam strašne priče. Ima i onih koji nas traže pomoć, a mladi su. Sad im bar ne može biti izgovor da nemaju posla, jer tko želi sad raditi, zaista ima posla. No, najugroženiji su upravo umirovljenici, starije osobe koje više ne mogu raditi, a koje imaju premale mirovine, dok nam istovremeno već dvije godine inflacija divlja, život je itekako poskupio. Još je potres dodatno gurnuo brojne obitelji u siromaštvo, morali su iseliti, mnogi su završili u podstanarstvu pa dok plate najam i režije, za hranu im ostane minimalno, životare. Mnogi od njih imaju takve mirovine da si u mjesec dana mogu time pokriti troškove za kruh i mlijeko, a gdje je ostalo - ističe Nana Schaps.

Osim umirovljenika, dodaje kako su siromaštvom najviše pogođene samohrane majke s djecom koja imaju posebne potrebe, neku vrstu invaliditeta.

- Te majke većinom same skrbe oko djece, imaju ogromne troškove. Brakovi im se uglavnom raspadnu, a one ostaju same s djecom, a kad vidimo koliko košta školski pribor, nastojimo im pomoći koliko možemo. Strašno im je pogođeno dostojanstvo, ti njima daš potiho pomoć, a oni su toliko zahvalni. No kako sam rekla ima i ljudi koji se javljaju da im treba pomoć, a zapravo ništa ne rade iako mogu - zaključuje Schaps.

Najpogođenije skupine

Da su siromaštvom najviše pogođeni stariji te pogotovo žene, uz nezaposlene i samačka kućanstva, pokazali su i najnoviji rezultati Ankete o dohotku stanovništva Državnog zavoda za statistiku (DZS). Stopa rizika od siromaštva u 2022. iznosila je 18 posto što je manje za 1,2 posto u odnosu na 2021. godinu i najniža je od kada Državni zavod za statistiku (DZS) mjeri ove pokazatelje.

Prag rizika od siromaštva u 2022. za jednočlano kućanstvo iznosio je 39.600 kuna na godinu, dok je za kućanstvo s dvije odrasle osobe i dvoje djece mlađe od 14 godina iznosio 83.160 kuna.

Najsiromašniji su u Slavoniji i Baranji, naime, stopa rizika od siromaštva za Panonsku Hrvatsku iznosi 25,9 posto, za Jadransku 18,2 posto, za Sjevernu 16 posto te za Grad Zagreb 9,5 posto. U 2022. u Hrvatskoj je bilo 20 posto osoba koje su u riziku od siromaštva.

