Kako bi eskivirao pregovore i prekid vatre u trenutku kada mu ide na terenu, Vladimir Putin je nekoliko puta rekao da neće pregovarati sa Zelenskim, nego da Kijev mora na demokratskim izborima izabrati novo vodstvo. Naime, Volodimiru Zelenskom je predsjednički mandat istekao 20. svibnja 2024., ali je ostao šef države zbog ratnog stanja koje je proglašeno prvog dana invazije. Sada je agencija Info Sapiens sprovela anketu koja je pokazala da Zelenski ima daleko najmanju podršku u narodu otkako je naslijedio Petra Porošenka.

Zelenskijev rejting odobravanja pao je na 20,3 posto usred korupcijskog skandala, što je pad od četiri posto u odnosu na listopad. I dalje ostaje najpopularniji kandidat, ispred Valerija Zalužnog (19,1 posto) i Kirila Budanova (5,1 posto). Prema podacima, da su predsjednički izbori održani danas, 20,3 posto Ukrajinaca glasovalo bi za Zelenskog. To je značajan pad od 4 posto u usporedbi s listopadskim ispitivanjem, kada je podrška predsjedniku bila 24,3 posto.

Valerij Zalužni trenutačno obavlja funkciju veleposlanika u UK-u, nakon što ga je Zelenski smjenio s pozicije glavnog zapovjednika Oružanih snaga Ukrajine.

Foto: Ukrajinska vojska

Zalužni je kao vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Ukrajine (do 2024.) vodio vojsku u najkritičnijim prvim mjesecima nakon ruske invazije 24. veljače 2022. Pod njegovim vodstvom ukrajinska je vojska stabilizirala liniju obrane, spriječila pad Kijeva i organizirala brze, decentralizirane obrambene operacije koje su ruski napad usporile i dovele do povlačenja iz sjeverne Ukrajine. Njegov pristup vođenju rata — brza prilagodba, korištenje malih mobilnih jedinica, snažan oslonac na inicijativu zapovjednika nižih razina — često se navodi kao jedan od ključnih razloga ukrajinskog uspjeha u prvim mjesecima.