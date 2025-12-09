Obavijesti

News

Komentari 0
IZBORI

Sve manje Ukrajinaca podržava Zelenskog. Biraju generala koji je 2022. spasio državu

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Sve manje Ukrajinaca podržava Zelenskog. Biraju generala koji je 2022. spasio državu
Foto: Valentyn Ogirenko

Zelenskijev rejting odobravanja pao je na 20,3 posto usred korupcijskog skandala, što je pad od četiri posto u odnosu na listopad. I dalje ostaje najpopularniji kandidat, ispred Valerija Zalužnog (19,1 posto) i Kirila Budanova (5,1 posto).

Kako bi eskivirao pregovore i prekid vatre u trenutku kada mu ide na terenu, Vladimir Putin je nekoliko puta rekao da neće pregovarati sa Zelenskim, nego da Kijev mora na demokratskim izborima izabrati novo vodstvo. Naime, Volodimiru Zelenskom je predsjednički mandat istekao 20. svibnja 2024., ali je ostao šef države zbog ratnog stanja koje je proglašeno prvog dana invazije. Sada je agencija Info Sapiens sprovela anketu koja je pokazala da Zelenski ima daleko najmanju podršku u narodu otkako je naslijedio Petra Porošenka. 

Zelenskijev rejting odobravanja pao je na 20,3 posto usred korupcijskog skandala, što je pad od četiri posto u odnosu na listopad. I dalje ostaje najpopularniji kandidat, ispred Valerija Zalužnog (19,1 posto) i Kirila Budanova (5,1 posto). Prema podacima, da su predsjednički izbori održani danas, 20,3 posto Ukrajinaca glasovalo bi za Zelenskog. To je značajan pad od 4 posto u usporedbi s listopadskim ispitivanjem, kada je podrška predsjedniku bila 24,3 posto.

SASTANAK U REZIDENCIJI Papa ugostio Zelenskog: Mir u Ukrajini će se postići dijalogom
Papa ugostio Zelenskog: Mir u Ukrajini će se postići dijalogom

Valerij Zalužni trenutačno obavlja funkciju veleposlanika u UK-u, nakon što ga je Zelenski smjenio s pozicije glavnog zapovjednika Oružanih snaga Ukrajine.

Foto: Ukrajinska vojska

Zalužni je kao vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Ukrajine (do 2024.) vodio vojsku u najkritičnijim prvim mjesecima nakon ruske invazije 24. veljače 2022. Pod njegovim vodstvom ukrajinska je vojska stabilizirala liniju obrane, spriječila pad Kijeva i organizirala brze, decentralizirane obrambene operacije koje su ruski napad usporile i dovele do povlačenja iz sjeverne Ukrajine. Njegov pristup vođenju rata — brza prilagodba, korištenje malih mobilnih jedinica, snažan oslonac na inicijativu zapovjednika nižih razina — često se navodi kao jedan od ključnih razloga ukrajinskog uspjeha u prvim mjesecima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Tip koji je gazio ruže za ubijene žene dobio prijavu! Evo kojeg je odvjetnika angažirao
POLICIJA OBJAVILA

VIDEO Tip koji je gazio ruže za ubijene žene dobio prijavu! Evo kojeg je odvjetnika angažirao

Podsjetimo, umjetnica Arijana Lekić-Fridrih već tri godine održava performans 'Tiha misa' na zagrebačkom trgu. Na zadnjem performansu položila je 38 crvenih ruža za ubijene žene
FOTO Ovo je mladić koji je ubio svoju djevojku Rominu u Rijeci
POLICIJA GA PRIVELA

FOTO Ovo je mladić koji je ubio svoju djevojku Rominu u Rijeci

Fran B., 24-godišnji mladić u subotu ujutro u stanu u centru Rijeke usmrtio je svoju djevojku Rominu V. Nesretna djevojka imala je 30-ak ubodnih rana. Preminula je na stubištu. Njega su pronašli krvavoga u zaključanom stanu. Kraj njega su bila dva noža
Mladić koji je napao i opljačkao dva strana radnika u Zagrebu sin je naše poznate pjevačice?!
EVO KAKO SE BRANIO

Mladić koji je napao i opljačkao dva strana radnika u Zagrebu sin je naše poznate pjevačice?!

Počinitelj je, podsjetimo, tjelesno napao stranog državljana. Otuđio mu je novac i električni bicikl, a zatim je u obližnjoj Ulici Roberta Frangeša Mihanovića tjelesno napao drugog 31-godišnjeg stranog državljana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025