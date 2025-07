Sve o mjerama za Thompsonov koncert: 6523 policajca, nova policijska postaja, helidromi...

Članovi Stožera za osiguranje subotnjeg Thompsonova koncerta za koji je prodano 450 tisuća ulaznica poručili su u srijedu da su sve službe, uključujući i zdravstveni sustav spremne, ali da spremni trebaju biti i posjetitelji.

"Napravili smo analizu rizika i zdravstveni sustav je spreman, kao i sve druge službe, no trebamo se potruditi i da građani, posjetitelji ovog događaja budu spremni", poručila je na konferenciji za medije državna tajnica Ministarstva zdravstva Marija Bubaš.

Preporuka za one koji na koncert dolaze sa zdravstvenim poteškoćama je da uzmu terapiju na vrijeme i kod sebe imaju popis lijekova koje koriste, identifikacijski dokument te kontakt broj osobe za javljanje u slučaju medicinske intervencije i bolničkog zbrinjavanja.

Zagreb: Radovi na hipodromu uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Naglasila je da će učinkovitost intervencija, pogotovo na Hipodromu kada krene koncert, ovisiti o tome što je osoba radila protekla 24 sata, pogotovo ako zna da ima neke zdravstvene tegobe.

"Točkasto smo rasporedili naše snage hitne medicinske službe i podignuli smo pripravnost u bolnicama i Grada Zagreba i županijama koje su u neposrednoj blizini, ali i onima koje se geografski ne naslanjaju na Zagreb i Zagrebačku županiju", navela je Bubaš.

Na Velesajmu Centar za hitne medicinske intervencije i policijska postaja

Na Hipodromu će biti stacionirano 26 timova hitne medicinske pomoći, 17 vozila unutar prostora koncerta, 10 u okolici i 10 u gradu, na Velesajmu će se oformiti Centar za hitne medicinske intervencije s 400 kreveta, a na Bundeku će se ih se postaviti još oko 50.

"Pratit ćemo kretanje većih skupina građana kroz grad i koji dolaze do mjesta događaja. Važno je da se ne zove 112, taj broj je rezerviran za građane koji nisu sudionici koncerta", napomenula je Bubaš.

Voditelj Informativnog centra HAK-a Hrvoje Pećnik podsjetio je na prošlogodišnji koncert Ed Sheerana, također na Hipodromu, a na kojem je bilo oko 75.000 posjetitelja. Uspoređujući oko 450.000 prodanih ulaznica za Thompsonov koncert, Pećnik je naglasio koliko je zapravo ovo prometni izazov, ali da se HAK na vrijeme uključio u tu organizaciju.

"Osigurali smo 20-ak vozila pomoći na cesti na dan koncerta, kroz noć na nedjelju osigurano je 12-ak vozila, što je četiri puta više nego u nekim normalnim danima i bit će pozicionirana na nekim strateškim pozicijama u gradu", naveo je.

Kroz četiri dana bit će angažirana 6523 policajaca, kojima na ispomoć dolaze policijski službenici iz 12 kontinentalnih policijskih uprava, a na dan koncerta 4993 redara i 70 vatrogasaca. I na jezeru Bundek će biti stacionirani spasioci, ronioci i policijska plovila.

U paviljonu 25 na Velesajmu bit će i improvizirana policijska postaja za prijavu izgubljenih, pokradenih stvari ili u slučaju bilo kakvih problema.

Za osobe s invaliditetom poseban prostor i prijevoz

Za osobe s invaliditetom, koje se jave organizatorima bit će organiziran poseban prostor pored VIP zone 'jug' te prijevoz do neposredne blizine ulaza., kazao je zamjenik ravnatelja policije i voditelj Stožera Damir Barić.

Kako je Barić napomenuo, do brojke od 4993 redara su došli detaljnom analizom temeljem dostavljenog plana svake pozicije, a primarna će im zadaća biti kontrola ulaska uz policiju.

Vojsku se, s obzirom na njihov angažman u pripremama oko vojnog mimohoda, nije uključilo u osiguranje.

"Što se tiče štićenih osoba, za sada ih nemamo najavljenih", rekao je Barić.

Kako je napomenuo, osigurana su i dva helidroma na Velesajmu i između Savskog nasipa i rijeke Save za jedan ili dva medicinska helikoptera te četiri policijska.

"Helikopteri Hitne pomoći mogu letjeti samo po danu, koristit ćemo ih dok možemo, a onda nastavljamo s policijskim", dodao je.

Spremni smo za sve, od najcrnjih scenarija do klasičnih policijskih intervencija

Troškove osiguranja za angažman službi koji je izvan redovnih aktivnosti, snosi organizator, a kako su istaknuli Barić i Bubaš, faktura će im se izdati nakon koncerta.

Na pitanje što ako nešto po zlu, Barić je naglasio kako su pojačali sve policijske postaje i imaju razrađene sve postupke svih rodova policije uključenih u osiguranje.

"Nismo to prikazali jer to ne možemo dijeliti s javnošću, ali spremni smo za sve, od najcrnjih scenarija do klasičnih policijskih intervencija koje očekujemo da će ih biti", rekao je.

Što se tiče mogućeg isticanja spornog znakovlja, iz Ravnateljstva policije kažu kako će se postupati sukladno zakonu, kao i u svim slučajeva do sada. Javno se okupljanje snima, što znači da ćemo analizirati sve snimke i naknadno provoditi kriminalističko istraživanje, rekao je Barić.

Što se tiče tri zatvorena kvarta oko Hipodroma koja će postati pješačka zona, Barić je pojasnio kako će se unutar njih moći kretati akreditirana vozila te da stanari koji tamo imaju prebivalište neće imati nikakvih problema.