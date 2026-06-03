Sve se prati i evidentira: Tko sve smije gledati vaše podatke u novom registru stanovništva?

Od 1. lipnja aktivan je Središnji registar stanovništva, nova elektronička evidencija koja na jednom mjestu objedinjuje podatke o građanima preuzete iz više državnih registara. Građanima je dostupan putem sustava e-Građani. Voditeljica Službe za nadzor zaštite osobnih podataka Porezne uprave Matea Antolković rekla je u HRT-ovu Studiju 4 da je riječ o elektronički vođenoj evidenciji koja na jednom mjestu objedinjuje podatke preuzete iz različitih službenih izvora. Cilj registra je pojednostavniti postupke za građane i institucije, a kako je pojasnila jedan registar će zamijeniti puno registara koji dostupni, ali građani i institucije imat će uvid u sve podatke na jednom mjestu. Time bi se trebalo smanjiti prikupljanje dokumentacije, a institucijama olakšati donošenje odluka o stipendijama, socijalnim naknadama, dječjim doplatcima i drugim pravima.

- Glavna smisao tog registra, koji je registar za budućnost, jest da se građanima olakša njihovo postupanje, odnosno da više nema toliko prikupljanja dokumentacije, te da korisnicima, tijelima državne uprave i ostalima olakša postupak za donošenje odluka u njihovom djelokrugu - rekla je Antolković.

U registru se nalaze podaci o OIB-u, imenu i prezimenu, roditeljima, djeci, invalidnosti, statusu osiguranika, skrbnicima i zakonskim zastupnicima. Evidentiraju se i podaci o zaposlenju te obrazovanju, uključujući diplome i svjedodžbe. Registar sadržava i podatke o bračnoj zajednici te formalnom životnom partnerstvu, a putem izjava moguće je upisati podatke o izvanbračnoj zajednici i neformalnom životnom partnerstvu.

- Putem izjava će se moći dodavati i članovi kućanstva koji eventualno nisu već sada evidentirani u samom Središnjem registru stanovništva - pojasnila je Antolković.

Novosti registra je povezivanje podataka o krvnom srodstvu, uključujući braću i sestre.

- Kako idemo i gore do razina roditelja, baka i djedova, tako idemo i dolje do razina djece, braće i sestara. Svi podaci koji se mogu povezati, a preuzeti su iz matičnih evidencija, bit će povezani u samom Središnjem registru stanovništva - rekla je.

Osnovni podaci automatski se preuzimaju iz osam službenih izvora, među kojima su Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo rada, Ministarstvo pravosuđa, Državna geodetska uprava, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Građani svoje podatke mogu provjeriti putem sustava e-Građani ili osobnim dolaskom u Poreznu upravu te zatražiti ispravak u slučaju da nešto nije evidentirano ili nije pravilno upisano.

- Unutar usluge e-Građani postoji mogućnost prijave neispravnosti podataka. Poruka se šalje izvoru podataka, koji provodi dodatnu provjeru i po potrebi radi izmjenu - objasnila je.

Promjene neće biti unesene izravno u Središnji registar stanovništva, nego tek nakon što ih potvrdi nadležna institucija koja vodi izvorne evidencije. Građani iz registra moći do različitih potvrda, uključujući podatke o završenom obrazovanju.

- Vidljivo je vaše završno školovanje, koja je svjedodžba u pitanju i koja škola. Ne morate tražiti potvrdu od škole ili fakulteta jer će ona biti evidentirana unutar sustava - navela je Antolković.

U Središnjem registru stanovništva građani ne mogu vidjeti podatke o svojoj imovini nego samo svoje osnovne osobne podatke iz tih izvora, tako da se imovina ne vidi. Antolković je pojasnila da podatke iz registra mogu pregledavati isključivo ovlašteni korisnici koji za to imaju zakonsku osnovu i jasno definiranu svrhu.

- Nijedna institucija koja nema ovlaštenja i opravdani pravni razlog za uvid u te podatke ne može dobiti pristup tim podacima - kazala je napominjući da svaka obrada podataka mora biti opravdana te da korisnici dobivaju samo one podatke koji su im potrebni.

- Ako je nekoj instituciji potrebno samo ime, prezime, OIB i ime roditelja, samo te podatke će dobiti. Ništa više od toga - istaknula je.

Građani registru mogu pristupiti kroz sustav e-Građani, u dijelu 'Aktivno građanstvo', koristeći vjerodajnice visoke ili značajne razine sigurnosti. Za one koji ne koriste e-Građane omogućena je provjera podataka osobnim dolaskom u ispostavu Porezne uprave. Kada je riječ o zaštiti podataka, Antolković je istaknula da Porezna uprava vodi detaljnu evidenciju svih pristupa registru.

- Sve se prati, sve se evidentira. U svakom trenutku možemo vidjeti tko je koga gledao, zašto ga je gledao, kada je pristupano i koja je bila svrha pristupa - rekla je.

Naglasila je da građani mogu vidjeti samo vlastite podatke, dok službenici i druge institucije mogu pristupiti isključivo podacima koji su im potrebni za obavljanje poslova iz njihove nadležnosti.

- Zaista postoji maksimalna zaštita podataka kako ne bi dolazilo do neovlaštenog uvida - poručila je.

Javno će biti dostupni isključivo statistički podaci koji ne omogućuju identifikaciju pojedinaca. Kao primjer navela je podatke o broju stanovnika ili razini obrazovanja na pojedinom području. Navela je kako mogućnosti brisanja podataka, nije moguća. Nijedan podatak neće se izgubiti niti ukloniti iz registra.

- Svi podaci koji su ušli trajno će ostati zapisani - kazala je.

Osvrnula se i na zabrinutost građana zbog mogućih sigurnosnih prijetnji i neovlaštenog pristupa podacima.

- Jasna mi je bojazan ljudi, ali svakodnevno se radi na zaštiti tih podataka, na verificiranju tih podataka i na maksimalnom očuvanju njihove sigurnosti. Sve ono što je napravljeno, napravljeno je da ti podaci budu maksimalno osigurani - rekla je.