Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuch izjavio je u ponedjeljak da su od danas sve srednje škole u Hrvatskoj prešle na online nastavu kako bi se doprinijelo općim mjerama koje su donesene radi smanjivanja gužvi u prijevozu. Stanje u školama ocijenio je vrlo stabilnim, što u konačnici, rekao je, pokazuju i današnje brojke pozitivnih.

- Cijelo vrijeme držimo se otprilike na istim relacijama - rekao je dodavši da nemamo jako skokovita povećanja broja pozitivnih slučajeva, što smo imali prije otprilike mjesec dana.

Što se tiče prelaska na online nastavu viših razreda osnovnih škola, osim onih županija koje su to uvele u početku kao Varaždinska, rekao je kako je loše stanje i u Primorsko-goranskoj i u Međimurskoj županiji te da imaju najavu za prijelaz na C model izvođenja nastave u višim razredima osnovne škole i u Istarskoj županiji.

Naglasio je kako je u ostalim županijama model izvođenja nastave također vezan uz stanje u školama zbog pozitivnih nastavnika i tehničkoga osoblja.

Iz ostalih županija za sada nema najava da bi prelazile na C model za više razrede osnovnih škola, napomenuo je. Na novinarski upit postoje li planovi za online nastavu u drugom polugodištu, Fuchs je izrazio nadu da to neće biti potrebno.

Podsjetio je kako se cijelo vrijeme nastavne jedinice rade dva tjedna unaprijed kako bi u slučaju bilo kakve potrebe svi mogli koristiti te materijale.

- Mi smo od početka imali vrlo fleksibilnu interaktivnu varijantu modela u kojima su pojedine škole ili pojedini razredi prelazili na C model zbog tog što su išli ili u izolaciju ili učenici nisu išli na nastavu - rekao je ministar dodavši da su oni C model imali kod kuće. Jednako tako su, napomenuo je, neke škole ispadale na dva do tri tjedna zato što je tehničko ili nastavno osoblje bilo pozitivno na koronavirus.

Dodao je i kako, bez obzira na to koliko ih ima, snimaju materijale dva tjedna unaprijed pored svih ostalih tehničkih paralelnih alata koji stoje na raspolaganju ravnateljima, učiteljima i roditeljima.

Povratak u klupe?

Povratak u klupe ovisit će u prvom redu o epidemiološkoj situaciji. Nadam se da će se ona do tada znatno popraviti i da će se učenici moći vratiti u razrede, jer nema alternative poučavanju licem u lice, istaknuo je ministar.

Na pitanje razmišlja li se o tome da cijela osnovna škola prije Božića krene na C model nastave, Fuchs je odgovorio kako za sada nema takvih najava te da misli da bi ovo polugodište trebalo odraditi takvo kakvo jest, ali sve ovisi o epidemiološkom stanju.

- Preporuke za nastavnike za online školu su - rekao je - iste kao na samom početku školske godine. Izvođenje nastave u realnom vremenu poželjno je svugdje gdje za to postoje tehničke mogućnosti - kako u školama tako i kod samih učenika kod kuće - naglasio je.

Podsjetio je da rad škola u prvom redu organiziraju ravnatelji. Ako neki nastavnik može od kuće držati nastavu licem u lice, mi se tu u načelu nećemo miješati kao ministarstvo, to je odgovornost ravnatelja, napomenuo je Fuchs, dodavši da nastavnik koji nastavu ne može držati od kuće, onda to mora raditi iz škole.

Djelatnici u školama i cijepljenje

Na pitanje bi li zaposleni u osnovnim i srednjim školama trebali imati prioritet pri cijepljenju, ministar je odgovorio da se neće miješati u pitanje prioriteta i plana cijepljenja u Hrvatskoj jer to vrlo odgovorno radi HZJZ.

Podsjetio je da su zamolili HZJZ da nastavno i drugo osoblje u školama stavi na listu onoga dijela pučanstva koje će biti zahvaćeno besplatnim cijepljenjem protiv gripe, rekao je.

Odgovarajući na pitanje o pripremama za maturu u centrima koji ih provode, ministar je odgovorio kako za pripreme matura vrijede pravila Nacionalnoga stožera, podsjetivši da su ta pravila vrlo jasna te da, primjerice škole stranih jezika i ostale privatne institucije koje izvode neke oblike nastave, trebaju ići online.

Što se tiče pitanja odgovornosti za stanje u Hrvatskoj, ministar je odgovorio da najodgovorniji virus. Jer, kada bi za epidemiološko stanje odgovornost bila na vladi i stožeru, onda bi to bilo riješeno mnogo prije na razini EU, gdje bi onda mjere, koje su donekle nešto različite od naših, pokazale rezultate i u Sloveniji i u Njemačkoj i bilo gdje drugdje.

Smatra da vlada i stožer rade vrlo dobro, a rezultati su takvi zato što svi skupa moramo polaziti sami od sebe i vidjeti jesmo li možda i mi doprinijeli trenutačnoj situaciji svojim ponašanjem.

Od srijede online nastava u osnovnim školama kojima je osnivač Zagrebačka županija

S obzirom na epidemiološku situaciju s više od 5000 aktivnih slučajeva na području Zagrebačke županije, župan Stjepan Kožić donio je odluku o organizaciji nastave na daljinu za osnovne škole kojima je osnivač ta županija, i to u razdoblju od 16. do 24. prosinca.

Preporučuje se gradovima Samoboru, Zaprešiću, Velikoj Gorici i Vrbovcu, koji su osnivači osnovnih škola na svojem području, da analiziraju epidemiološku situaciju te prema potrebi donesu odluku o uvođenju nastave na daljinu, stoji u priopćenju iz Ureda župana Kožića.

Župan Kožić spomenutu odluku donio je na prijedlog Stožera civilne zaštite Zagrebačke županije i Službe za školsku i sveučilišnu medicinu pri Zavodu za javno zdravstvo Zagrebačke županije. Naime, u razdoblju od 8. do 14. prosinca zaraženo je 90 učenika osnovnih škola te 33 djelatnika radi čega je u samoizolaciji završilo 150 razreda.