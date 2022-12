Sve što trebate znati o dočeku Vatrenih: Evo kada će početi i kojom će se trasom bus kretati

Vatreni se s broncom vraćaju u Hrvatsku. Svijetu su još jednom pokazali koliko su Hrvati velika nogometna nacija. Od šest svjetskih prvenstava, tri medalje. Zagrebački Trg bana Josipa Jelačića postat će jedna velika pozornica na kojoj će s ponosom dočekati hrvatske junake iz Katara. Nije mala stvar naći se među tri najbolje najbolje nogometne momčadi svijeta!

Nakon srebra na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, na Trgu se okupilo preko 100 tisuća navijača, a oko pola milijuna ljudi dočekalo je Vatrene na ruti od Zračne luke, po zagrebačkim ulicama. Nogometnu euforiju 'pokvariti' mogu jedino niske prosinačke temperature, no očekuje se da će i uz predviđenih -5 i 3 Celzijeva stupnja, u Zagreb stići navijači iz cijele Hrvatske.

Nakon osvojene bronce na utakmici protiv Maroka, s kojima su igrali i na početku prvenstva, očekuje se da će hrvatska nogometna reprezentacija u Zračnu luku Franjo Tuđman sletjeti u 17.10 sati. Polazak prema Trgu bana Josipa Jelačića očekuje se oko 17.30, a dolazak na Trg između 18.30 i 19 sati. Ruta za doček Vatrenih ista je kao i te 'srebrne' 2018. godine.

Posebna regulacija prometa

Zračna luka „Franjo Tuđman“ – Fizirova – Zagrebačka – Čvor Buzin – Ulica SR Njemačke – Avenija Dubrovnik – Ulica Hrvatske Bratske zajednice – Ulica grada Vukovara – Savska cesta – Frankopanska – Ilica – Trg bana Josipa Jelačića.

Autobus s igračima i stožerom ići će trasom od Zračne luke Franje Tuđmana, Fizirovom ulicom preko Zagrebačke, zatim preko čvora Buzin, Ulice SR Njemačke pa Avenijom Dubrovnik do Ulice Hrvatske bratske zajednice odakle nastavljaju kroz Ulicu grada Vukovara, preko Savske i Frankopanske, nakon čega stižu na Trg bana Jelačića. Tamo će sportsko-zabavni program početi već u 16 sati.

Promet će se odvijati uz povremene kratkotrajne prekide zbog prioritetnog prolaska busa s hrvatskom reprezentacijom, a cijelim putem bus s Vatrenima bit će u pratnji službenih policijskih vozila, motorista te uz zračnu potporu Zrakoplovne jedinice policije, izvijestili su iz MUP-a. Dolazak na središnji zagrebački trg, na kojem se očekuje najveći broj posjetitelja, će biti onemogućen iz pravca Bakačeve, Cesarčeve i Jurišićeve ulice.

Očekuje se da vožnja od zračne luke do Trga ipak neće trajati sedam sati kao i 2018. godine. Za to vrijeme avionom su mogli do Moskve i nazad. Naime, trajat će puno kraće. Vatreni se neće voziti otvorenim busom cijelom trasom. Od zračne luke do Javne vatrogasne postrojbe u Savskoj doći će zatvorenim autobusom, a zatim se premjestiti u otvoreni i tako nastaviti vožnju do zagrebačkog glavnog trga.

Iz Grada Zagreba navode da su za sve autobuse koji će u nedjelju stizati u Zagreb, osigurana su parkirališna mjesta na površini s istočne strane Zagrebačkog velesajma, pored zgrade INA-e, a ZET je osigurao dodate prijevozne kapacitete za redovne autobusne linije koje voze do Glavnog kolodvora.

Tramvaji će ići obilazno

Zbog svečanog dočeka hrvatske nogometne reprezentacije koji će se održati u nedjelju na središnjem zagrebačkom Trgu bana Jelačića, od 14 sati pa do završetka koncerta, tramvajske linije 2, 6, 11, 12, 13, 14 i 17 će prometovati obilazno preko Glavnog kolodvora, priopćio je ZET.

Na trasi od Zračne luke do centra grada ne očekuju se značajnije izmjene ili zastoji u tramvajskom i autobusnom prometu, no u slučaju promjene trase ili načina transfera, stručne službe ZET-a će promptno preusmjeravati promet.

U nedjelju oko 17,30 sati, moguće je skraćivanje autobusne linije 118 (Trg Mažuranića - Voltino) te će prometovati na relaciji Voltino - Magazinska/Božidara Adžije, kažu iz ZET-a. Također, zbog svečanog dočeka Hrvatske nogometne reprezentacije koji će biti na Trgu bana Jelačića, u nedjelju neće voziti "Veseli božićni tramvaj".

Na Trgu slavlje uz Prljavce i Dalmatino

Na Trgu bana Josipa Jelačića brončane Vatrene dočekat će pozornica na kojoj će navijače zabravljati Prljavo kazalište, Jura Stublić i Film, Daleka obala, Dalmatino, Zaprešić Boys, Opća opasnost i Slavonia band. Službenu himnu otpjevat će Klapa Hrvatske ratne mornarice "Sveti Juraj",, koja je nastupila i na dočeku 2018. Redatelj programa je Joško Lokas.

Zabranjeni dronovi

Policija apelira da građani postupaju po uputama nadležnih službi te izbjegavaju penjanje na krovišta okolnih zgrada, stupove javne rasvjete, prometnu signalizaciju i uređaje kao što su semafori i reklame te da se suzdržava od uporabe pirotehnike.

Također, ne savjetuje se nazočnost vrlo male djece, trudnica te starijih osoba s otežanim kretanjem i kronični bolesnici.

Zabranjeno je i korištenje dronova za snimanje iz zraka.

Doček vrijedan 2 milijuna kuna

Hrvatski nogometni savez u ime nogometne reprezentacije zahvalio je Vladi RH, Gradu Zagrebu, MUP-u, izvođačima te svima uključenima u organizaciju svečanog dočeka na iskazanoj dobroj volji, trudu i angažmanu kako bi događaj protekao onako kako igrači i navijači hrvatske reprezentacije zaslužuju, naveli su iz krovne hrvatske nogometne organzacije.

Doček hrvatske nogometne reprezentacije koštat će oko 2 milijuna kuna, objavljeno je u dokumentu s jučerašnje sjednice vlade. To je ipak procjena troška pa je moguće da iznos bude i veći.

Doček Hrvatske nogometne reprezentacije organiziraju Vlada Republike Hrvatske, Hrvatski nogometni savez i Grad Zagreb.

