Obavijesti

News

Komentari 0
MAGAREĆA KLUPA PLUS+

Sve više mladih želi u frizerke, šteta što im ne urede školu

Piše Ana Dasović,
Čitanje članka: 1 min
Sve više mladih želi u frizerke, šteta što im ne urede školu
Zagreb: Svečano otvorenje 11. Zagrebačkog obrtničkog sajma | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Zgrada ove škole jedna je od zagrebačkih zgrada u najlošijem stanju. Bila je u lošem stanju i prije potresa. Uprava bezuspješno traži proširenje

Admiral

Škola za osobne usluge u Zagrebu jedna je od traženijih obrtničkih škola, iako je bije loš glas da je upisuju djeca koja ne znaju što bi sa sobom. No brojke pokazuju kako se na svako mjesto javi i do deset učenica i učenika. Iako im je u kurikularnoj reformi privremeno ukinuto zanimanje pedikera, dobili su četverogodišnja zanimanja kozmetičara i frizera. Na nedavnom Zagrebačkom obrtničkom sajmu učenice škole cijeli su dan uređivale nokte zainteresiranim klijenticama. Posla ima, bit će ga i više, a naše mlade sugovornice nam kažu: "Ostajemo u struci".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO I Milanović napao Vladu oko dočeka, Plenković uzvratio Tomaševiću: 'Nisu nas zvali'
PRATITE NA 24SATA

VIDEO I Milanović napao Vladu oko dočeka, Plenković uzvratio Tomaševiću: 'Nisu nas zvali'

Nakon što je propao doček koji su trebali organizirati HRS i Grad, jer su rukometaši tražili da pjeva Thompson, Vlada je preuzela organizaciju dočeka. Ne smiruju se politička prepucavanja oko dočeka brončanih rukometaša
DOZNAJEMO Plenković i Tomašević čuli su se telefonom: Imamo detalje razgovora...
EKSKLUZIVNO

DOZNAJEMO Plenković i Tomašević čuli su se telefonom: Imamo detalje razgovora...

Premijer je, kako doznaju 24sata, Tomaševiću "jasno dao do znanja da Vlada neće odustati od namjere da organizira sama doček", govori naš sugovornik. Evo što su si još njih dvojica poručili...
Grad Zagreb nije osigurao priključke za struju za doček: 'Upućujemo na organizatore...'
NASTAVAK KAOSA OKO DOČEKA

Grad Zagreb nije osigurao priključke za struju za doček: 'Upućujemo na organizatore...'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da Vlada organiziranjem dočeka rukometaša udara na Grad, krši Ustav i radi nezapamćeno institucionalno nasilje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026