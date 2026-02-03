Sve više mladih želi u frizerke, šteta što im ne urede školu

Škola za osobne usluge u Zagrebu jedna je od traženijih obrtničkih škola, iako je bije loš glas da je upisuju djeca koja ne znaju što bi sa sobom. No brojke pokazuju kako se na svako mjesto javi i do deset učenica i učenika. Iako im je u kurikularnoj reformi privremeno ukinuto zanimanje pedikera, dobili su četverogodišnja zanimanja kozmetičara i frizera. Na nedavnom Zagrebačkom obrtničkom sajmu učenice škole cijeli su dan uređivale nokte zainteresiranim klijenticama. Posla ima, bit će ga i više, a naše mlade sugovornice nam kažu: "Ostajemo u struci".

