Sve više nasilja nad stranim radnicima u Hrvatskoj: 'Oni su došli trbuhom za kruhom...'

U mjesec dana bilo je najmanje sedam napada na strane radnike u Zagrebu - desetorica pretukla Filipinca i bacila ga niz nasip, opljačkali dostavljača iz Bangladeša i prijetili nožem, Filipinku natjerali da im preda novac, divljački nasrnuli na Nepalca zbog cigarete.

RTL Direkt objavio je potresne fotografije stranih radnika koji su pretučeni u Zagrebu.

- Strani radnici imaju strah, oni se nalaze u novoj sredini u novoj državi. Većinom su to ljudi koji su došli ovdje trbuhom za kruhom, raditi i ne žele probleme. Oni čak smatraju da bi radili probleme i talasali ako bi nekog prijavili za nasilje - kaže odvjetnik Frane Letica.

- Dostavljač iz Pakistana dobio je lažnu narudžbu i kad je donio hranu, Hrvati su ga napali i sada je u bolnici. Dostava je bila lažna, naručili su na lažnu adresu - kaže Durga Adhikari iz Udruženja Nepalaca u Hrvatskoj.

Slični scenariji se ponavljaju, razbojnici naruče hranu, dočekaju dostavljače i onda uz prijetnju nožem uzmu novac, dokumente i hranu.

- Mladi ljudi, tinejdžeri su najčešće napadači. Strani radnici su sada u strahu zbog svih incidenata, moram reći da se boje - poručuje Adkihari.

Sociolozi nisu iznenađeni jer, kako kažu, i prije smo kao društvo imali problem s različitosti.

- Brzim useljavanjem velikog broja vidljivih migranata moglo se očekivati da će te skupine preusmjeriti svoju potrebu za iskaljivanjem nadmoći i mržnje prema njima. To je nešto što se počelo događati i što će se nastaviti događati - smatra sociolog Dragan Bagić.

Važno je da se napadače uhiti i osudi. No, strani radnici se često boje prijaviti napade, čak i govoriti o njima.

U Hrvatskoj u ovom trenutku živi i radi gotovo 180 tisuća stranih radnika. A cijelu situaciju je komentirao i premijer Andrej Plenković.

- Ja to osuđujem, napad na bilo koga, a naravno onda i na strane radnike treba osuditi i svi ti koji su to počinili trebaju biti privedeni. Za to moraju odgovarati, to je nedopustivo, Hrvatska mora biti sigurna zemlja što mislim da i jest. Mi smo u situaciji da je potražnja na tržištu rada za stranim radnicima u proteklih nekoliko godina jako narasla - rekao je.