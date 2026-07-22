SVE ZBOG ČETVORKE Žena u Zadru fizički napala ravnateljicu škole: 'Galamila je i lupala...'

Kako javlja Zadarski list, Općinski sud u Zadru kaznio je sa 700 eura majku učenika osnovne škole koja je fizički napala ravnateljicu zbog zaključne ocijene iz tjelesnog. Sam incidente dogodio se 7. srpnja 2022. godine u zadarskoj osnovnoj školi. Majka učenika došla je u ured psihologinje kako bi s njom razgovarala i predala žalbu na završne ocjene svog tada 9-godišnjeg sina.

Majka je smatrala da je njezin sin zakinut, budući da mu je prosjek ocjena 4,44, pa je zatražila da mu se četvorka iz tjelesnog ispravi u peticu. U taj ured je potom pozvana i ravnateljica škole koja je na sudu svjedočila kako je ušla u ured i pokušala objasniti majci ovog učenika kako su prošli svi zakonski rokovi za žalbu i da je trebala ranije reagirati.

- Ova majka je na te moje riječi počela galamiti, lupala je šakama o stol. Rekla sam joj da se smiri i da ću zvati policiju. Uzela sam svoju torbu kako bih iz nje izvadila mobitel, na što me mama ovog učenika otvorenim dlanom ruke udarila po ruci. Potom je izašla do susjednog ureda, otišla do protokola, predala žalbu i udaljila se - rekla je ravnateljica.

Na takav iskaz primjedbu je stavio branitelj okrivljenice navodeći kako je iskaz u suprotnosti s pisanom obranom okrivljenice te da je u potpunosti “neživotan i nelogičan”. Okrivljena majka u pisanoj obrani navela je da se ne smatra krivom.

Kako tvrdi netočno je da je tada na bilo koji način kod ravnateljice i psihologinje ove škole izazvala osjećaj straha ili uznemirenosti te kako je netočno da je ona na bilo kakav drzak i nepristojan način narušila javni red i mir. Potvrdila je dio oko razloga dolaska u školu te dodala kako je žalbu na ocjenu protokolirala kod tajnice škole, s obzirom na to da ravnateljica i psihologinja tu žalbu nisu htjele preuzeti.

- Nisam u niti jednom trenutku ulazila u bilo kakav fizički sukob niti sam udarila ravnateljicu. Nisam ih ni vrijeđala ni omalovažavala, već su upravo njih dvije mene vrijeđale - rekla je u obrani. No, sud je ocijenio da je majka fizički napala ravnateljicu. Kao olakotnu okolnost sud je uzeo u obzir njezinu dosadašnju prekršajnu neosuđivanost, piše Zadarski.