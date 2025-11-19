Sve zbog radova! Na A4 između čvorova Popovec i Zagreb kolona duga pet kilometara

Zbog radova na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom, a kolona je duga oko pet kilometara, upozoravaju u srijedu ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a kolone i kraći zastoji mogući su u zonama radova.

Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, vozi se usporeno uz povremene zastoje.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a ostala vozila moraju imati zimsku opremu na cestama u Lici.