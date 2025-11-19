Obavijesti

News

Komentari 0
BUDITE STRPLJIVI!

Sve zbog radova! Na A4 između čvorova Popovec i Zagreb kolona duga pet kilometara

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Sve zbog radova! Na A4 između čvorova Popovec i Zagreb kolona duga pet kilometara
Ilustracija | Foto: PIXSELL/

Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a kolone i kraći zastoji mogući su u zonama radova...

Zbog radova na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom, a kolona je duga oko pet kilometara, upozoravaju u srijedu ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a kolone i kraći zastoji mogući su u zonama radova.

IZ MINUTE U MINUTU VIDEO Iz Vjesnika se opet dimi! Policija digla dron kod zgrade, u Zagrebu je prometni kolaps
VIDEO Iz Vjesnika se opet dimi! Policija digla dron kod zgrade, u Zagrebu je prometni kolaps

Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, vozi se usporeno uz povremene zastoje.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a ostala vozila moraju imati zimsku opremu na cestama u Lici.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Skrivali smo se u podrumu pet mjeseci nakon pada Vukovara! Spasio nas je prijatelj Srbin'
IVANINA NEVJEROJATNA PRIČA

'Skrivali smo se u podrumu pet mjeseci nakon pada Vukovara! Spasio nas je prijatelj Srbin'

Ivana Varkonji imala je samo osam godina kad su granate počele padati na gradu. U njemu su ostali i nakon pada. Mjesecima se nisu tuširali ni izlazili iz podruma. Iz Vukovara su izašli tek u travnju 1992. godine
VIDEO Snježni kaos na A1: Kamion se prevrnuo kod Ogulina. Prekinut promet
POGLEDAJTE SNIMKE

VIDEO Snježni kaos na A1: Kamion se prevrnuo kod Ogulina. Prekinut promet

Obilazak za osobna vozila: čvor Brinje(A1)-DC23-(Jezerane-Munjava-Josipdol)-DC42-(Josipdol-Oštarije)-čvor Ogulin (A1). Teretna vozila se isključuju na odmorištu Sokolac - izvijestio je HAK
Šef vatrogasaca: 'Sutra će ovdje biti kaos'; Ovako će izgledati regulacija prometa oko Vjesnika
ZATVORENE CESTE

Šef vatrogasaca: 'Sutra će ovdje biti kaos'; Ovako će izgledati regulacija prometa oko Vjesnika

Savsku cestu ćemo otvoriti, bit će otvorena u oba smjera kroz nekoliko sati. Slavonska avenija bit će otvorena samo prema zapadu, i to ne kroz podvožnjak, nego sjevernim kolnikom, kaže pročelnik Pavuna

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025