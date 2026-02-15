Obavijesti

News

OSUDIO USTAŠTVO

Svećenik o koncertu u Širokom: Salutiraju ZDS, a onda pjevaju 'Neću izdat ja Boga nikada'

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
Sramotan je svaki zločin ustaškog režima, to je kako su nekad pisali naši biskupi "najveća ljaga našeg naroda i najveća nesreća". Kršćansko domoljublje ne može počivati na simbolima koji su na ovaj način povezani s progonom i logorima, napisao je Hrvoje Katušić

Svećenik Hrvoje Katušić podijelio je na svom Facebooku prizore s koncerta Marka Perkovića Thompsona. Objavio je da je i on kao srednjoškolac crtao ustaške simbole, pa da može razumjeti zavedenu djecu, ali ga zabrinjava kada odrasli skandiraju 'za dom spremni', a nakon toga pjevaju 'neću izdat ja Boga nikada'.

 - Kada sam bio srednjoškolac bio sam jedan od onih koji je crtao ušato ustaško "U" s križem iznad njega. Vjerovao sam tada da je to znak ljubavi prema Bogu i domovini. Koliko god to sada izgledalo očito, tada mi je trebalo vremena i strpljenja da shvatim kako ideologija koja je iza sebe ostavila logore i nevine žrtve ne može biti temelj nikakve kršćanske ljubavi - objavio je.

 - Danas sam vidio ove snimke salutiranja ustaškim "za dom spremni", a uz to zanosno pjevanje "neću izdat ja Boga nikada". Mogao bih  razumjeti "zavedenu" djecu kojima treba, kao nekada i meni, dugo objašnjavati i upoznavati ih sa poviješću da razumiju zašto je to krivo i s Bogom ne spojivo. Ali više me brine kada mi stariji, osobito mi s pastoralnom odgovornošću, na to šutimo i ne reagiramo. Zato ovo pišem - dodao je pa podsjetio na nekadašnje izjave biskupa da su ustaški zločini najveća ljaga našeg naroda i najveća nesreća.

 - Sramotan i grozan je svaki zločin, ali u prvom redu se sramimo svojih zločina i zločina u ime našeg naroda! Sramotan je svaki zločin ustaškog režima, to je kako su nekad pisali naši biskupi "najveća ljaga našeg naroda i najveća nesreća". Kršćansko domoljublje ne može počivati na simbolima koji su na ovaj način povezani s progonom i logorima. Ljubav prema narodu znači imati hrabrosti priznati njegove rane i kajati se, a ne relativizirati i hvaliti time. To nije izdaja, to je odgovornost. Ljubav prema narodu nije u relativiziranju i opravdavanju, nego imati hrabrosti priznati pogreške i zločine, pokajati se za njih i i učiniti sve da se takvo zlo više nikada ne ponovi. To nije izdaja naroda, nego odgovornost i prema Bogu i prema bližnjemu - zaključio je.

Pozvao je vjernike da pročitaju tekst oca Vladana Perišića o patriotizmu i nacionalizmu.

 - Patriotizam bi mogao označavati ljubav prema domovini čijih smo neizbježnih mana svjesni, a što nas potiče da je uijek nastojimo učiniti boljom. Ali ne na račun drugih. A nacionalizam bi mogao označavati ljubav prema vlastitoj naciji čije neizbježne mane pokušavamo da odstranimo kako bi bez njih zavrijedila još više naše privrženosti. Kažem da bi patriotizam i nacionalizam to „mogli“ biti. Jer najčešće nažalost nisu - napisao je.

